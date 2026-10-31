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KO chciała przeciąć spór o TK, Pałac był przygotowany. Znamy kulisy

Sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego nie była dla Pałacu Prezydenckiego zaskoczeniem. Spodziewano się jej wcześniej – wynika z rozmów „Rzeczpospolitej”.

Publikacja: 31.10.2026 20:29

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Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym

Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym

Foto: PAP/Przemysław Piątkowski

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Michał Kolanko

Z naszych rozmów wynika, że wydarzenia z piątkowego wieczoru w Trybunale Konstytucyjnym nie zaskoczyły Pałacu Prezydenckiego. Otoczenie prezydenta spodziewało się podobnego rozwoju wypadków już przy okazji dwóch wcześniejszych wizyt zagranicznych prezydenta. Tej, która się odbyła we wrześniu, czyli wizyty w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, oraz odwołanej wizyty w Arabii Saudyjskiej.

Pierwsze sygnały, że do próby przejęcia Trybunału może dojść pod nieobecność prezydenta w kraju, politycy prawicy oraz Pałac Prezydencki odbierali już przed jego wyjazdem do Nowego Jorku. Te przypuszczenia podtrzymywały deklaracje polityków koalicji, zapowiadających, że sytuacja wokół TK zostanie przecięta. Do tej próby doszło w piątek 30 października. Przewidzenie takiego rozwoju wypadków nie było trudne. Już podczas Campusu Polska Przyszłości w sierpniu, odpowiadając na pytanie o kandydaturę Macieja Berka, Donald Tusk mówił: „Muszę we wrześniu mieć pewność, że nasi sędziowie wejdą do tego gmachu i że to będzie wszystko zgodne z prawem”.

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