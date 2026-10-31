Oprócz odpowiedniej ilości snu ważne jest również to, czy każdego dnia kładziemy się i wstajemy o podobnej porze. Najnowsze zalecenia ekspertów zebrał amerykański magazyn poświęcony zdrowemu stylowi życia „Real Simple”.

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Mit nadrabiania snu w weekendy

Natłok codziennych obowiązków powoduje, że utrzymanie stałej pory snu bywa trudne. Wiele osób śpi po 4-5 godzin na dobę w tygodniu, a w weekend próbuje nadrobić zaległości. Jednak zdaniem ekspertów przekonanie, że po ciężkim tygodniu uzupełnimy deficyty snu w sobotę i niedzielę, jest błędne.

Choć takie odsypianie pozwala poczuć się lepiej, nie niweluje skutków zaburzonego rytmu dobowego. Nasz organizm opiera się bowiem na wewnętrznym zegarze regulującym poziom energii, wydzielanie hormonów oraz procesy naprawcze. Kiedy pory snu znacząco wahają się z dnia na dzień, dochodzi do jego rozstrojenia, nawet jeśli łączna liczba przespanych godzin w skali tygodnia wydaje się właściwa.

Czym jest social jet lag i dlaczego szkodzi zdrowiu?

Eksperci wzięli pod lupę regularność snu jako kluczowy czynnik długowieczności i ogólnego stanu zdrowia. Jak twierdzą, duże wahania w porze nocnego odpoczynku wywołują tzw. social jet lag - stan, w którym zegar biologiczny nie nadąża za naszym planem dnia.

Stałe godziny wstawania i kładzenia się spać pomagają organizmowi naturalnie podnieść poziom kortyzolu rano i uwolnić melatoninę wieczorem. Nieregularność snu zakłóca ten mechanizm. Długofalowe badania wiążą ją ze zwiększonym ryzykiem problemów z ciśnieniem oraz gorszą regulacją poziomu glukozy we krwi.

Co mówią badania naukowe?

Badania opublikowane w 2024 r. w renomowanym czasopiśmie naukowym „Sleep" wydawanym przez Oxford University Press wykazały, że regularny rytm snu silniej wiązał się z niższą śmiertelnością niż sam fakt przesypiania zalecanych 7–8 godzin.

Większa regularność w tej kwestii wiązała się z obniżeniem ryzyka śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny o 20 do 48 proc. Zmniejszała także ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia i metabolicznych od 22–57 proc. By dojść do tych wniosków, naukowcy przeanalizowali dane ponad 60 tysięcy uczestników z bazy UK Biobank.

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Jak zadbać o regularny sen? Wskazówki ekspertów

Eksperci cytowani przez magazyn „Real Simple” podkreślają, że kontrolowanie każdej minuty snu nie jest rozwiązaniem. Zamiast tego warto wprowadzić kilka skutecznych nawyków: