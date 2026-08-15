Włoski zwyczaj pokazuje, że najlepsze recepty na dobre samopoczucie bywają niezwykle proste. Jak podaje portal Well.pl, passeggiata cieszy się coraz większą popularnością. Badania potwierdzają jej prozdrowotne właściwości.

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Passeggiata to więcej niż spacer: Fenomen włoskiego wieczoru

Gdy słońce zaczyna chylić się ku zachodowi, a zegarki wskazują godziny między 17 a 20, włoskie uliczki ożywają. Zamiast spędzać czas w czterech ścianach przed telewizorem lub ekranem telefonu, mieszkańcy Italii masowo wychodzą z domów na wieczorny spacer.

Tzw. passeggiata nie ma jednak nic wspólnego z intensywnym wysiłkiem czy marszem nastawionym na bicie rekordów. To czas na celebrowanie chwili, rozmowy z ludźmi i wspólne przechadzanie się uliczkami. Włosi żartobliwie nazywają to „robieniem długości” (wł. fare qualche vasca), zamieniając główne deptaki miast w swoisty salon towarzyski pod gołym niebem.

Zdrowotne korzyści przy niewielkim wysiłku

Choć cel tego rytuału jest głównie społeczny i rozrywkowy, organizm czerpie z niego spore korzyści. Można wśród nich wymienić wsparcie układu krążenia oraz poprawę trawienia i utrzymanie prawidłowego poziomu cukru pod kontrolą. Badania Harvard Health potwierdzają, że już 2,5 godziny niespiesznego chodzenia tygodniowo istotnie obniżają ryzyko chorób serca. Spokojny spacer po obfitym posiłku wspiera także pracę układu pokarmowego i pomaga skutecznie stabilizować poziom glukozy we krwi.

Naturalne antidotum na samotność

We współczesnym świecie, który zmaga się z epidemią samotności, która – jak wskazują eksperci Washington University cytowani przez HuffPost – zwiększa ryzyko demencji, udaru i cukrzycy, passeggiata jest dla Włochów swoistym antidotum na izolację.

Na włoskich placach zaciera się dystans między pokoleniami. Dzieci bawią się na świeżym powietrzu, a dorośli rozmawiają i spacerują. Co ciekawe, ten masowy ruch na ulicach ma jeszcze jeden niespodziewany bonus: tętniące życiem, pełne spacerowiczów dzielnice notują niższe wskaźniki przestępczości.

Jak spacerować w stylu bella figura?

Jeśli chcemy przenieść ten zwyczaj na własne podwórko lub wypróbować go podczas wakacji, trzeba pamiętać o niepisanej zasadzie: „fare una bella figura”, czyli robieniu dobrego wrażenia. Wybierając się na passeggiatę, sportowe plecaki, luźne dresy i domowe ubrania lepiej zostawić w domu i zamienić je na bardziej wyjściowy strój. Według Włochów estetyka ma tu swoje znaczenie.

Istotne jest również, by zwolnić tempo, wyłączyć aplikacje fitness, schować telefon do kieszeni i przestać liczyć kalorie. Dzięki temu można po prostu celebrować chwilę.