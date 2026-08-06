W Polsce upały, a - jak podaje NFZ - co 10 Polak w ogóle nie pije wody
NFZ przypomniał, że odpowiednie nawodnienie jest jednym z elementów zdrowego żywienia, a skutki odwodnienia mogą być dotkliwe. Objawy to m.in. zaburzenia trawienia, zmęczenie, senność, problemy z koncentracją.
Szczególnie narażone na odwodnienie są dzieci i osoby starsze. Organizm dziecka zawiera więcej płynów niż u osób dorosłych. U niemowląt może szybko dojść do odwodnienia na skutek działania za wysokiej temperatury, biegunek czy nieodpowiedniego żywienia. Małe dzieci mogą mieć trudności w wyrażaniu pragnienia. Z kolei osoby starsze mają zaburzone odczuwanie pragnienia – podkreślił NFZ.
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Zalecane dzienne spożycie wody dla dorosłego człowieka wynosi od 2 do 2,5 litra, czyli około 8-10 szklanek, przy czym zapotrzebowanie zależy od kilku czynników, m.in. stylu życia, rodzaju diety, temperatury powietrza.
NFZ podkreślił, że zapotrzebowanie na wodę wzrasta m.in. u kobiet w ciąży i karmiących (2,3–2,7 l dziennie), a także przy wysokiej temperaturze otoczenia, wzmożonej aktywności fizycznej, gorączce, stomiach czy diecie bogatej w błonnik i kalorie. Głównym źródłem nawodnienia powinna być czysta woda, ale bilans płynów uzupełniają też warzywa, owoce, koktajle, zupy oraz niesłodzone napoje mleczne. Eksperci obalają również popularny mit dotyczący kawy i herbaty – umiarkowane ich spożycie (do 4 filiżanek kawy dziennie) nie prowadzi do odwodnienia.
Podczas fal upałów kluczowe jest regularne sięganie po wodę, zanim pojawi się uczucie pragnienia, które stanowi już pierwszy sygnał odwodnienia.
NFZ podkreślił, że w upały najlepszym wyborem jest woda niegazowana i pozbawiona cukru, którą warto urozmaicić naturalnymi dodatkami, takimi jak plasterki cytryny, pomarańczy, imbir czy świeża mięta. Doskonałym wsparciem bilansu płynów są także soczyste warzywa i owoce, zwłaszcza arbuzy, ogórki oraz truskawki. Należy unikać napojów słodzonych i gazowanych, gdyż zamiast gasić pragnienie, jedynie je potęgują.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał 6 sierpnia ostrzeżenia przed upałem dla 13 województw i przed burzami dla przeważającej części kraju, z wyłączeniem północnego zachodu i zachodu. RCB poinformowało o alercie przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu w 14 województwach. Najwyższy stopień alertu przed upałem obowiązuje w województwach: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, łódzkim, śląskim, opolskim oraz w części woj. podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, lubuskiego i małopolskiego. Ostrzeżenia obowiązywać będą do czwartku, do godz. 20. Temperatura w ciągu dnia osiągnie od 33 do 38 stopni Celsjusza.
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