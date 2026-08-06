NFZ przypomniał, że odpowiednie nawodnienie jest jednym z elementów zdrowego żywienia, a skutki odwodnienia mogą być dotkliwe. Objawy to m.in. zaburzenia trawienia, zmęczenie, senność, problemy z koncentracją.

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Ile wody powinien wypić dorosły człowiek? Ważne zastrzeżenia NFZ

Szczególnie narażone na odwodnienie są dzieci i osoby starsze. Organizm dziecka zawiera więcej płynów niż u osób dorosłych. U niemowląt może szybko dojść do odwodnienia na skutek działania za wysokiej temperatury, biegunek czy nieodpowiedniego żywienia. Małe dzieci mogą mieć trudności w wyrażaniu pragnienia. Z kolei osoby starsze mają zaburzone odczuwanie pragnienia – podkreślił NFZ.

Zalecane dzienne spożycie wody dla dorosłego człowieka wynosi od 2 do 2,5 litra, czyli około 8-10 szklanek, przy czym zapotrzebowanie zależy od kilku czynników, m.in. stylu życia, rodzaju diety, temperatury powietrza.

NFZ podkreślił, że zapotrzebowanie na wodę wzrasta m.in. u kobiet w ciąży i karmiących (2,3–2,7 l dziennie), a także przy wysokiej temperaturze otoczenia, wzmożonej aktywności fizycznej, gorączce, stomiach czy diecie bogatej w błonnik i kalorie. Głównym źródłem nawodnienia powinna być czysta woda, ale bilans płynów uzupełniają też warzywa, owoce, koktajle, zupy oraz niesłodzone napoje mleczne. Eksperci obalają również popularny mit dotyczący kawy i herbaty – umiarkowane ich spożycie (do 4 filiżanek kawy dziennie) nie prowadzi do odwodnienia.

Po wodę należy sięgać, zanim poczujemy pragnienie

Podczas fal upałów kluczowe jest regularne sięganie po wodę, zanim pojawi się uczucie pragnienia, które stanowi już pierwszy sygnał odwodnienia.

NFZ podkreślił, że w upały najlepszym wyborem jest woda niegazowana i pozbawiona cukru, którą warto urozmaicić naturalnymi dodatkami, takimi jak plasterki cytryny, pomarańczy, imbir czy świeża mięta. Doskonałym wsparciem bilansu płynów są także soczyste warzywa i owoce, zwłaszcza arbuzy, ogórki oraz truskawki. Należy unikać napojów słodzonych i gazowanych, gdyż zamiast gasić pragnienie, jedynie je potęgują.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał 6 sierpnia ostrzeżenia przed upałem dla 13 województw i przed burzami dla przeważającej części kraju, z wyłączeniem północnego zachodu i zachodu. RCB poinformowało o alercie przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu w 14 województwach. Najwyższy stopień alertu przed upałem obowiązuje w województwach: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, łódzkim, śląskim, opolskim oraz w części woj. podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, lubuskiego i małopolskiego. Ostrzeżenia obowiązywać będą do czwartku, do godz. 20. Temperatura w ciągu dnia osiągnie od 33 do 38 stopni Celsjusza.