W ataku ukraińskich dronów w nocy ze środy na czwartek uszkodzony został magazyn internetowej platformy handlowej Wildberries w obwodzie twerskim – przekazała agencja Reutera. P.o. gubernatora Witalij Korolow poinformował, że szczątki drona spowodowały niewielkie uszkodzenia fasady tego kompleksu logistycznego.

Reklama Reklama

To już drugi atak na Wildberries w obwodzie twerskim – podkreślił ukraiński portal Dialog, przypominając, że poprzedni nastąpił we wtorek. Dotychczas Kijów zaatakował co najmniej 20 magazynów platformy zlokalizowanych w różnych częściach Rosji.

Nowa taktyka Ukrainy w walce z Rosją

Jak informował dziennik „Guardian”, ataki na rosyjską infrastrukturę e-commerce to nowy etap ukraińskiej kampanii uderzeń dalekiego zasięgu. Po wcześniejszych atakach na rafinerie i infrastrukturę paliwową Kijów koncentruje się obecnie na sieciach logistycznych, starając się osłabić poczucie normalności wśród Rosjan.

„Platforma (Wildberries – PAP) cieszy się szczególną popularnością wśród Rosjan o niższych dochodach, mieszkających poza Moskwą i Petersburgiem – grupy demograficznej stanowiącej centralną część elektoratu Putina. Rozbudowana sieć punktów dystrybucyjnych rozciąga się na małe miasteczka i wsie, gdzie stały się one stałym elementem życia codziennego” – zauważył brytyjski dziennik.

Sprzęt wojskowy na Wildberries i omijanie sankcji przez Rosję

Na platformie można kupić także wyposażenie dla rosyjskich żołnierzy, w tym kamizelki kuloodporne i hełmy. Zdaniem portalu Dialog Wildberries pomaga ponadto armii w pozyskiwaniu towarów objętych sankcjami. Według rosyjskich mediów bezpośrednie straty Wildberries, poniesione w wyniku ukraińskich ataków, mogą wynieść od 100 do 200 mld rubli (4,56 – 9,12 mld złotych). Firma straciła również ok. 20 proc. powierzchni magazynowej – dodała agencja Unian.

Czytaj więcej Przestępczość Za incydentem z uzbrojonym dronem w Lipsku najpewniej stoi Rosja, ocenia prasa w Niemczech Po incydencie z uzbrojonym dronem na lotnisku w Lipsku niemiecka prasa krytykuje niedostateczne zabezpieczenie infrastruktury krytycznej przed powt...

Tatiana Kim, prezeska i współwłaścicielka Wildberries, nazwała ataki na magazyny firmy „aktami terroru”. Kim uważana jest za najbogatszą kobietę w Rosji. Magazyn „Forbes” oszacował jej majątek na 8,1 mld dol.