„Dziś nasze dalekosiężne sankcje (ataki dronów w głębi Rosji – PAP) ponownie uderzyły w rosyjskie dochody z ropy naftowej, z których Rosja finansuje wojnę i zabijanie Ukraińców” – napisał prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych.

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Wołodymyr Zełenski powiadomił, że jedna z trafionych rafinerii, Basznieft-Nowoil, znajduje się w Baszkirii.

Ataki Ukrainy w Rosji. Wołodymyr Zełenski podał nowe dane

„Siły Obrony Ukrainy przeprowadziły uderzenia na cele agresora położone w odległości ponad 1300 kilometrów od linii frontu. W Baszkortostanie (Baszkirii – red.) trafiono rafinerię Basznieft-Nowoil, a w obwodzie jarosławskim – niemal 700 kilometrów od naszej granicy – rafinerię Sławnieft-Janos” – wymienił.

Na Morzu Czarnym ukraińskie siły trafiły m.in. dwa wojskowe kutry patrolowe oraz jednostki tzw. floty cieni – napisał ukraiński prezydent, nie podając żadnych szczegółów.

„Dziękuję wszystkim żołnierzom Sił Obrony Ukrainy, którzy konsekwentnie rozwijają nasze zdolności do prowadzenia uderzeń dalekiego zasięgu, zwiększając tym samym szanse na dyplomację. Rosja musi wybrać pokój” – podsumował Zełenski.