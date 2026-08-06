Z szacunków Komitetu Śledczego FR, cytowanych przez agencję Interfax wynika, że straty wywołane kontrofensywą Ukrainy w obwodzie kurskim przekroczyły 500 mld rubli (nieco ponad 24 mld złotych).

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Rosyjscy śledczy informują o skazaniu 280 ukraińskich żołnierzy za działania na terytorium obwodu kurskiego

Swietłana Pietrenko, rzeczniczka Komitetu poinformowała, że dotychczas na terenie obwodu kurskiego śledczy przeprowadzili inspekcję w 186 miejscowościach. Na tej podstawie oszacowano skalę strat i liczbę ofiar. Oprócz 640 zabitych w wyniku działań ukraińskiej armii rannych miało zostać - jak twierdzą Rosjanie – 561 osób. Łącznie za ofiary działań ukraińskiej armii (a więc również osoby, które doznały strat w mieniu) uznano 87 389 osób.

Rosyjscy śledczy, w związku z działaniami ukraińskimi w obwodzie kurskim, wszczęli 711 postępowań karnych, 706 na podstawie paragrafów mówiących o działaniach terrorystycznych.

Jak dotąd zakończyło się ponad 300 postępowań przeciwko 443 żołnierzom ukraińskiej armii. W sprawie 280 żołnierzy wydano wyroki, w tym 47 osób skazano in absentia.

Zasięg ukraińskiej ofensywy w obwodzie kurskim Foto: PAP

Jednocześnie rosyjscy śledczy zidentyfikowali „35 zagranicznych najemników (w rzeczywistości mowa zapewne o ochotnikach, którzy wspierają Ukrainę w walce z rosyjską inwazją), którzy brali udział w inwazji na obwód kurski”, z których 28 „zostało skazanych”, przy czym część skazano in absentia.

Wśród cudzoziemców skazanych za działania w obwodzie kurskim są obywatele USA,, Nowej Zelandii, Gruzji, Wielkiej Brytanii – podają rosyjscy śledczy.

Ukraińska kontrofensywa w obwodzie kurskim miała odciągnąć rosyjskie siły z frontu wschodniego

Ukraińcy rozpoczęli kontrofensywę w obwodzie kurskim 6 sierpnia 2024 roku. W szczytowym momencie ukraińska armia kontrolowała ponad 1 000 km kwadratowych rosyjskiego terytorium. Był to pierwszy od czasu II wojny światowej przypadek, gdy regularne działania wojenne toczyły się na terytorium Rosji.

Ukraińcy od początku podkreślali, że nie zamierzają zajmować na stałe rosyjskiego terytorium. Atak na obwód kurski miał odciągnąć część rosyjskich wojsk z Donbasu, spowalniając rosyjską ofensywę. Ukraińcy zajęli m.in. miasto Sudża.

Ostatecznie Ukraińcy musieli wycofać się z obwodu kurskiego, do którego Rosjanie skierowali m.in. kilkanaście tysięcy żołnierzy, którzy przybyli do Rosji z Korei Północnej.