Po raz ostatni walki w tym regionie Rosji trwały w czasie II światowej. Miasto Lgow w obwodzie kurskim ma nieco ponad 17 tys. mieszkańców i leży około 60 km od granicy z Ukrainą. W środę właściciele zamykali tam swoje sklepy osiedlowe, a mieszkańcy pośpieszenie pakowali rzeczy do samochodów i ustawiali się w kolejki do stacji benzynowych. Uciekali do Kurska (80 km), na wschód. Od kilku dni władze rosyjskie przygotowywały tam tymczasowe schroniska dla uchodźców. Do miasta docierały odgłosy grzmiącej gdzieś na południu artylerii.

To oznaki nadchodzącej armii ukraińskiej, która znajdowała się gdzieś 20–30 km stamtąd, na drodze prowadzącej do Lgowa z Sudży, nieco ponad 5-tysięcznej miejscowości, w której siły Kijowa zauważono już w środę. Tak wydarzenia w obwodzie kurskim relacjonowały prorządowe rosyjskie kanały w Telegramie. Z oficjalnych zaś komunikatów resortu obrony Rosji wynikało, że rosyjska armia „udaremniła atak” Ukrainy i że walki toczą się w miejscowościach leżących tuż przy granicy.

Siły ukraińskie przebiły się przez rosyjską linię obrony i wdarły się na teren obwodu kurskiego jeszcze we wtorek. W Kijowie oficjalnie nikt nie komentuje tej sprawy, wojskowi również nie zabierają głosu. Wygląda to na przygotowywaną od dłuższego czasu operację, jedną z najtajniejszych i zarazem najważniejszych dla armii ukraińskiej od początku agresji Rosji.

Władze obwodu kurskiego informowały o kilku ofiarach śmiertelnych i rannych. Kilkudziesięciu Rosjan trafiło do niewoli, w większości to żołnierze zasadniczej służby wojskowej, którzy mieli pilnować granicy. Ciężko ranny został jeden z czołowych rosyjskich propagandystów Jewgienij Poddubnyj, który relacjonował wszystkie wojny toczone przez Rosję za rządów Putina. Z przecieków medialnych wynikało, że w środę wieczorem pod kontrolą Ukrainy znajdowało się już 400 km kw. obwodu kurskiego.