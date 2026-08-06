Po ukończeniu Rail Baltica i budowie tunelu łączącego Tallin z Helsinkami, z Warszawy do stolicy Finlandii jechałoby się pociągiem sześć godzin
W ocenie szefa estońskiej dyplomacji jest to „bardzo potrzebne brakujące ogniwo, które połączy dwa odizolowane od siebie obszary”.
– Chodzi o takie połączenia, które zintegrują Rail Baltica i kraje nordyckie w jedną sieć i stworzą korytarz transportowo-energetyczny przez Polskę na Ukrainę, a dalej, łącząc Europę z Azją – powiedział Tsahkna w wywiadzie dla portalu „Verkkouutiset”.
Szef estońskiego MSZ przypomniał, że podwodny tunel z Tallina do Helsinek to projekt infrastrukturalny, o którym mówi się od połowy lat 90. XX wieku. Szef MSZ Estonii podkreślił, że w obliczu nowej rzeczywistości geopolitycznej, zaburzonej m.in. przez atak Rosji na Ukrainę oraz potrzebę wzmacniania konkurencyjności UE, znaczenie tej inwestycji w istotny sposób rośnie.
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Dzięki zmianom w energetyce, logistyce i bezpieczeństwie nasz kraj przesuwa się na północ, choć wcale nie zmienia granic.
Estońskie media podkreśliły, że oświadczenie Tsahkny to pierwsza od wielu lat tak jasna i zdecydowana deklaracja poparcia dla budowy tunelu. Przypomniano, że ożywione dyskusje na ten temat prowadzono w latach 2017-2019. Rozważano wówczas dwa warianty: fińsko-estoński FinEst Link zakładający budowę tunelu kolejowego za 20 mld euro i finansowany głównie ze środków publicznych oraz promowany przez fińskiego biznesmena Petera Vesterbacke z udziałem chińskiego kapitału.
Podwodny tunel między Helsinkami a Tallinem o długości – w zależności od projektu – ok. 90-100 km, byłby najdłuższą tego typu przeprawą kolejową na świecie. Po ukończeniu Rail Baltica (linii kolejowej od granicy Polski do Tallina) pociągiem z Helsinek można by dotrzeć do Warszawy w ciągu około sześciu godzin.
W tym roku Estonia przewodniczy grupie NB8 (Nordic Baltic Eight) – formatowi regionalnej współpracy politycznej, w którym uczestniczy osiem państw z Europy Północnej i regionu Morza Bałtyckiego (Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja oraz Estonia, Litwa, Łotwa).
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