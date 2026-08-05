Media w obu krajach określają tę decyzję jako świadectwo bezprecedensowego kryzysu w stosunkach pomiędzy dwoma największymi państwami Ameryki Południowej.

Reklama Reklama

W ostatnich dniach prawicowy przywódca Argentyny kilkakrotnie określał lewicowego prezydenta Brazylii mianem „skorumpowanego złodzieja” i sugerował, że powinien on siedzieć w więzieniu. Publicznie poparł też jego głównego rywala w nadchodzących wyborach prezydenckich, Flavia Bolsonaro.

Spór dyplomatyczny Brazylii i Argentyny po słowach Javiera Mileia. Ambasador może wracać do Buenos Aires

Po wielokrotnych tyradach Mileia „wyczerpała się cierpliwość brazylijskiego rządu” – ocenił argentyński dziennik „La Nacion”. Według niego szef brazylijskiego MSZ Mauro Vieira przekazał ambasadorowi Argentyny w Brasilii Danielowi Raimondiemu formalny protest, a także decyzję o obniżeniu rangi relacji oraz wstrzymaniu na czas nieokreślony powrotu brazylijskiego ambasadora Julio Bitelliego do Buenos Aires.

Raimondiemu powiedziano, że może wracać do swojego kraju, ponieważ relacje będą teraz prowadzone tylko na poziomie charge d'affaires – przekazał brazylijski dziennik „Folha de Sao Paulo”. Gazeta zaznaczyła, że dyplomata nie został wydalony ani uznany za persona non grata, ale nie będą z nim prowadzone rozmowy w sprawie stosunków obu państw.

MSZ Argentyny skrytykowało decyzję Brazylii i oceniło, że kraj ten „coraz bardziej izoluje się od reszty regionu z powodów czysto ideologicznych” – przekazała stacja TN.

Javier Milei nazwał Luiza Inácio Lulę da Silvę „socjalistycznym śmieciem”

Milei, bliski sojusznik prezydenta USA Donalda Trumpa, odwiedził 25 lipca Sao Paulo, by udzielić poparcia Bolsonaro przed planowanymi na październik wyborami prezydenckimi w Brazylii. Określił tam Lulę jako „złodzieja”, „skazańca” i „socjalistycznego śmiecia”.

Prezydent Argentyny Javier Milei i senator Flavio Bolsonaro Foto: REUTERS/Jean Carniel

Po powrocie do Argentyny Milei kilkakrotnie powtórzył te obelgi w rozmowach z mediami. Oceniał również, że były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro, ojciec Flavia, który odbywa wyrok pozbawienia wolności za przygotowywanie zamachu stanu, został uwięziony niesprawiedliwie.

Lula określił działania Mileia mianem „błazenady” i oświadczył, że nie będzie na nie odpowiadał w podobnym tonie.