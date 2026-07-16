W środę wieczorem na stadionie w Atlancie w drugim półfinale Mundialu 2026 zmierzyły się reprezentacje Anglii i Argentyny. Do 85. minuty meczu po bramce Anthony'ego Gordona zespół Trzech Lwów prowadził 1:0, ale w końcówce dokładne podania Lionela Messiego na gole zamienili Enzo Fernández i Lautaro Martínez, a Albicelestes wygrali 2:1.

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Tym samym reprezentacja Argentyna po raz siódmy awansowała do finału mistrzostw świata. W niedzielę Argentyńczycy, którzy bronią tytułu zdobytego na turnieju w Katarze, zmierzą się w decydującym spotkaniu z Hiszpanią, która w pierwszym półfinale pokonała aktualnych jeszcze wicemistrzów świata, Francuzów.

Czytaj więcej Piłka nożna Dramat Anglii, Argentyna w finale mistrzostw świata Argentyna pokonała Anglię 2:1 i zagra z Hiszpanią w finale mistrzostw świata. Anglicy prowadzili po bramce Anthony'ego Gordona, ale potem oddali ry...

Transparent „Falklandy są argentyńskie” w rękach piłkarzy reprezentacji Argentyny. Incydent po półfinale mundialu

Po zakończeniu meczu piłkarze Argentyny świętowali zwycięstwo na murawie. Niektórzy z nich zdjęli koszulki i wymachiwali nimi, inni wzięli od kibiców swojego zespołu transparent z hasłem o treści „Las Malvinas son argentinas”, czyli „Falklandy są argentyńskie”. Zachowanie Argentyńczyków wywołało falę komentarzy w Wielkiej Brytanii.

W czwartek do sprawy odniósł się rzecznik rządu Keira Starmera. – Puchar Świata może nie być nasz, ale Falklandy z pewnością są – oświadczył. – Nasze stanowisko pozostaje niezmienne, a nasze zaangażowanie wobec mieszkańców Falklandów jest niezachwiane – dodał.

Minister ds. biznesu Peter Kyle powiedział na antenie Sky One, że odczuwa głębokie rozczarowanie z powodu porażki, jest ale bardzo dumny z tego, co zespół pod wodzą Thomasa Tuchela osiągnął na mistrzostwach. Polityk odniósł się też do transparentu o Falklandach. – Poszedłem spać zanim transparent pojawił się na boisku, ale rano zobaczyłem zdjęcia. Oczywiście to było całkowicie niestosowne – stwierdził.

Mecz Anglia–Argentyna na Mistrzostwach Świata 2026. Kibice Argentyny trzymają transparent z hasłem „Falklandy są argentyńskie” Foto: REUTERS/Paul Childs

Brytyjscy politycy reagują na zachowanie piłkarzy z Argentyny. Nigel Farage był „zniesmaczony”

– Polityka powinna trzymać się z dala od piłki nożnej. To bardzo jasna zasada mistrzostw świata – podkreślił Kyle, zaznaczając, że w sprawie ewentualnych konsekwencji decyzja należy do FIFA. Dopytywany o sprawę minister oświadczył, że jego zdaniem FIFA powinna zająć się incydentem.

Pytany o tę opinię rzecznik rządu Wielkiej Brytanii oznajmił, że Keir Starmer popiera apel Kyle'a, by Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej zbadała sprawę reprezentacji Argentyny w związku z transparentem dotyczącym Falklandów. Zapytany, komu premier będzie kibicował w niedzielnym finale, rzecznik odparł: – Premier życzy powodzenia obu drużynom, szczególnie Hiszpanii.

W sprawie transparentu trzymanego przez piłkarzy Albicelestes głos zabrali także inni politycy brytyjscy. Przewodnicząca Partii Konserwatywnej Kemi Badenoch napisała w mediach społecznościowych, że „Falklandy należą do Wielkiej Brytanii”. „Konserwatyści zawsze będą ich bronić” – zadeklarowała we wpisie w serwisie X.

Nigel Farage, lider Reform UK, stwierdził, że był zniesmaczony zachowaniem niektórych argentyńskich piłkarzy. Dodał, że najważniejsze jest „szybkie odbudowanie Królewskiej Marynarki Wojennej”.

Wcześniej MSZ Argentyny złożyło oficjalny protest w ambasadzie Wielkiej Brytanii. W nocie zarzucono brytyjskiej marynarce „wojskowe wtargnięcie” w związku z ruchami HMS Medway. Według strony argentyńskiej, brytyjski okręt niedawno wpłynął na wody terytorialne Argentyny bez powiadomienia władz kraju.