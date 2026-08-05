Zaangażowanie północnokoreańskiej armii do ataków z użyciem pocisków balistycznych na cele na Ukrainie ma być elementem strategii rosyjskiej, która zakłada wykorzystanie wyczerpywania się ukraińskich zapasów pocisków przechwytujących zdolnych strącać pociski balistyczne poprzez zintensyfikowanie ataków z użyciem takich pocisków na ukraińską infrastrukturę. W obliczu nadchodzącej zimy szczególnie groźne dla Ukrainy są ataki na jej infrastrukturę energetyczną, która ucierpiała już bardzo poważnie w ciągu trwającej od ponad czterech lat wojny.

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Rosja przed kilkoma dniami użyła po raz pierwszy od niemal roku północnokoreańskiej rakiety do ataku na Ukrainę

Rosja wykorzystuje północnokoreańskie pociski balistyczne KN-23/KN-24 do ataków na Ukrainę od 2023 roku, dotychczas jednak w atakach tych nie brały udziału jednostki północnokoreańskich wojsk rakietowych. Wykorzystanie takich jednostek do atakowania Ukrainy będzie oznaczać istotne rozszerzenie współpracy wojskowej między Rosją a Koreą Północną. Kim Dzong Un i Władimir Putin podpisali w 2024 roku umowę o strategicznym partnerstwie, której elementem jest pakt obronny. Kim Dzong Un określał umowę mianem „sojuszu”, ale Putin nie używał takiego określenia.

Przed kilkoma dniami Rosja, po raz pierwszy od niemal roku, użyła północnokoreańskiej rakiety w czasie ataku na Ukrainę. Pocisk KN-23 miał zostać użyty do ataku na Krzywy Róg, w którym zginęło sześcioro członków jednej rodziny, w tym czworo dzieci (najmłodsze miało 1,5 roku). Pocisk miał trafić bezpośrednio w dom w Radusznem, osiedlu miejskim na przedmieściach Krzywego Rogu.

Rosja oczekuje, że Korea Północna wyśle sześć wyrzutni rakiet i 120 pocisków balistycznych

Teraz, jak przekazuje Andrij Czerniak z Głównego Wydziału Wywiadu Ministerstwa Obrony Rosji, Moskwa ma rozmieszczać liczący ok. 90 żołnierzy z Korei Północnej oddział północnokoreańskich wojsk rakietowych w obwodzie woroneskim. Oddział ma działać przy rosyjskiej 112. Brygadzie Rakietowej.

Pjongjang miał już wysłać do Rosji żołnierzy i partię 40 pocisków KN-23 i KN-24. Łączna liczba pocisków i żołnierzy z Korei Północnej, którzy mają trafić do Rosji, miała zostać ustalona w czasie rozmów na najwyższym szczeblu, które miały miejsce w lipcu. Rosja ma oczekiwać, że Korea Północna wyśle do zachodniej Rosji 120 pocisków balistycznych i sześć wyrzutni rakiet.

– Obrona przed pociskami balistycznymi jest jednym z najsłabszych punktów Ukrainy, więc zwiększenie liczby pocisków balistycznych, z którymi Kijów będzie musiał się zmierzyć, stanowić będzie poważne wyzwanie – ocenił w rozmowie z agencją Reutera Rob Lee z think tanku Foreign Policy Research Institute z Filadelfii. Rob Lee zwraca uwagę, że problem ten narastać będzie wraz ze zbliżaniem się zimy, gdy Rosja może coraz częściej atakować przy użyciu pocisków balistycznych ukraińską infrastrukturę energetyczną.

W czasie ukraińskiej kontrofensywy w obwodzie kurskim (2024-2025) Korea Północna miała wysłać do Rosji 14 tys. żołnierzy, którzy brali udział w walkach z ukraińskimi wojskami na terenie rosyjskiego obwodu, nie brali jednak udziału w działaniach na terenie Ukrainy. Od 2023 roku Korea Północna dostarcza też Rosji amunicję artyleryjską kalibru 155 mm oraz pociski balistyczne. Od końca 2023 roku do sierpnia 2025 roku Pjongjang miał dostarczyć Moskwie ok. 150 pocisków KN-23/KN-24. Są one odpowiednikiem rosyjskich pocisków Iskander, od których mają być jednak mniej precyzyjne. Podobnie jak pociski Iskander skutecznie zwalczane mogą być tylko przez zestawy Patriot.

W ubiegłym miesiącu Zełenski przekonywał, że Putin chce, aby Korea Północna wysłała do Rosji 30 tysięcy żołnierzy, którzy mieliby trafić do obwodu woroneskiego. Już teraz w obwodzie kurskim ma stacjonować 9,5 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej. Jak dotąd nie brali oni jednak udziału w atakach na terytorium Ukrainy.