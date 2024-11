Korea Północna ratyfikowała traktat obronny z Rosją

Traktat o wzajemnej obronie został w czerwcu podpisany przez przywódców obu państw – prezydenta Rosji Władimira Putina i przywódcę Korei Północnej Kim Dzong Una. Korea Południowa i Stany Zjednoczone oskarżają Koreę Północną, wyposażoną w broń nuklearną, o wysłanie tysięcy żołnierzy do Rosji, gdzie żołnierze ci, ubrani w rosyjskie mundury, według doniesień stacjonują na granicy w pobliżu Kurska.

We wtorek północnokoreańska agencja informacyjna KCNA podała, że Kim Dzong Un podpisał dekret w sprawie ratyfikowania umowy z Rosją. Wcześniej dokument ratyfikował Putin. Rosyjski parlament jednogłośnie poparł umowę w ubiegłym tygodniu.

Korea Północna stała się jednym z największych i najważniejszych sojuszników Rosji podczas inwazji na Ukrainę. Władze w Pjongjangu od dawna są oskarżane przez kraje zachodnie o dostarczanie Moskwie pocisków artyleryjskich i rakiet przeznaczonych do użycia na Ukrainie, ale wsparcie to nasiliło się w ostatnich tygodniach wraz z doniesieniami o przybyciu tysięcy północnokoreańskich żołnierzy gotowych do zaangażowania się w walkę.

Podpisany przez Kima i Putina dekret zobowiązuje oba państwa do zapewnienia sobie pomocy wojskowej „bezzwłocznie” w przypadku ataku na jedną ze stron oraz do współpracy międzynarodowej w celu przeciwstawienia się zachodnim sankcjom. W czerwcu Putin określił porozumienie mianem „przełomowego dokumentu”.