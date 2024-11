Władimir Putin przeciw Zachodowi. Cały świat polem bitwy

Wszystkie te akcje niewiele w sumie jednak dają, poza rosnącym zniecierpliwieniem i zdenerwowaniem państw europejskich.

Mimo to, i mimo że Rosja nie jest w stanie efektywnie wpływać nawet na politykę krajów najbardziej z nią związanych, grupuje wokół siebie „oś przewrotu” i może liczyć na poparcie wielu innych państw świata niechętnych Zachodowi. Wzajemne zależności są tam dość proste. „Rosyjska przegrana (w Ukrainie) będzie też irańską przegraną. Ci, którzy chcą powstrzymać Iran, muszą wspierać Ukrainę” – opisał je amerykański Institute for the Study of War.