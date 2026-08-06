Hiszpańska rozgłośnia RNE, która cytuje AMDH, podała, że 52 osoby sądzone za udział w kryzysie migracyjnym w Ceucie zostały tymczasowo osadzone w areszcie.

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Maroko: Od trzech do sześciu miesięcy więzienia za przewożenie imigrantów w pobliże granicy z Ceutą

Według tego samego źródła w procesach, toczących się przed sądami w Tetuanie, w północno-zachodnim Maroku, miały już zapaść pierwsze wyroki. 11 osób miało tam zostać skazanych na trzy do sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Osoby te były oskarżone o przewożenie migrantów, zarówno obywateli Maroka, jak i cudzoziemców, w pobliże granicy z Ceutą, by umożliwić im nielegalne dotarcie do hiszpańskiej eksklawy.

Zarzuty stawiane pozostałym oskarżonym obejmują m.in. niesubordynację wobec poleceń władz, posiadanie broni, ataki na funkcjonariuszy publicznych, a także niszczenie mienia publicznego i prywatnego.

Kryzys imigracyjny w Ceucie: 30 i 31 lipca do hiszpańskiej eksklawy wdarło się ponad 70 tysięcy imigrantów

Według szacunków rządu Hiszpanii podczas kryzysu migracyjnego do Ceuty wdarło się ok. 72 tys. migrantów, z których ok. 70 tys. powróciło do Maroka. Radio RNE przypomniało, że jak dotąd potwierdzono śmierć 141 osób, które próbowały wedrzeć się do Ceuty. Zdecydowana większość z nich utopiła się.

Hiszpańskie eksklawy w Afryce Północnej Foto: Rzeczpospolita

Kryzys migracyjny w Ceucie zachwiał Układem z Schengen, czyli porozumieniem z 1985 r. o swobodnym przepływie osób, który obecnie obejmuje 29 państw europejskich. Włochy, obawiające się napływu imigrantów, chciały nawet wykluczenia Hiszpanii z Schengen.