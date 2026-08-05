Turyści w Rzymie
Synoptycy prognozują, że w części regionów termometry pokażą ponad 40 st. C, a upały utrzymają się co najmniej do przyszłego tygodnia.
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Najwyższe ostrzeżenie przed ekstremalnymi upałami na terenie całego kraju, które będzie obowiązywać również w czwartek, wydał Państwowy Instytut Me...
Obecnie 25 miast znajduje się w strefie czerwonego alertu – Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Florencja, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Rzym, Turyn, Viterbo, Bolonia, Brescia, Cagliari, Mediolan, Neapol, Pescara, Wenecja, Werona, Katania, Genua, Palermo, Triest, Ankona i Bari. W czwartek dołączą do nich Mesyna i Reggio Calabria.
Najwyższy poziom alarmu oznacza bardzo wysokie zagrożenie dla zdrowia. Władze podkreślają, że skutki długotrwałych upałów mogą być niebezpieczne nie tylko dla osób starszych i przewlekle chorych, ale także dla ludzi młodych oraz dotychczas zdrowych.
Według włoskiej agencji ANSA z ekstremalnymi temperaturami mogą być związane kolejne trzy zgony. Wśród ofiar jest 40-letni cieśla, który zasłabł podczas pracy na dachu, 55-letni pracownik ochrony, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia w samochodzie, oraz 90-letnia kobieta, która zmarła podczas pobytu w ogrodzie. Okoliczności ich śmierci są wyjaśniane.
Meteorolodzy przewidują, że w najgorętszych regionach temperatury przekroczą 40 st. C. W weekend możliwe jest jedynie niewielkie ochłodzenie – do około 36–39 st. C.
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W Polsce trwa kolejna fala ekstremalnych upałów. W najbliższych dniach termometry na południowym wschodzie kraju mogą pokazać nawet 40 st. C. IMGW...
Fala upałów pogłębia także problemy związane z suszą i pożarami. Ogniska pożarów odnotowano m.in. w regionie Marsica w Abruzji, a strażacy od kilku dni walczą z rozległym pożarem na krasowym płaskowyżu w okolicach Triestu.
To już czwarta w tym roku fala upałów we Włoszech. Poprzednie również powodowały zgony, utrudniały działalność rolnictwa i zwiększały ryzyko pożarów. Klimatolodzy wskazują, że nasilające się fale gorąca, podobnie jak susze, gwałtowne burze czy powodzie, są coraz częstsze i bardziej intensywne w związku ze zmianami klimatu wywołanymi emisją gazów cieplarnianych.
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