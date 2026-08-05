Środki mają na celu ograniczenie zużycia wody pitnej do celów innych niż niezbędne, obejmując zakaz podlewania ogrodów, trawników lub parków wodą pitną przy użyciu węża; napełniania prywatnych basenów wodą z sieci wodociągowej; mycia pojazdów za pomocą węża; mycia dróg, chodników lub podwórek wodą z kranu oraz korzystania z automatycznych systemów nawadniania.

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Ograniczenia zużycia wody w 465 miejscowościach na Węgrzech

Węgierski resort gospodarki i energetyki poinformował natomiast, że we wtorek szczytowe obciążenie węgierskiej sieci elektroenergetycznej wyniosło 6800 MW, co mieściło się w planowanym limicie 7100 MW. Ministerstwo przewiduje, że w środę obciążenie osiągnie 6900 MW, dodając, że rządowe działania zachęcające dużych odbiorców przemysłowych do oszczędzania energii przynoszą wymierne efekty.

Elektrownia jądrowa w Paksu wytwarza obecnie 230 MW energii zamiast 2000 MW. Jej moc ograniczono ze względu na niski poziom wody w Dunaju, wykorzystywanej do chłodzenia instalacji.

Do dystrybucji wody na terenie całego kraju zaangażowano ok. 2500 wolontariuszy rządzącej Tiszy premiera Petera Magyara - poinformował w środę klub parlamentarny partii. W ramach inicjatywy dostarczono 100 tys. litrów wody pitnej do 350 miejscowości. Zaangażowało się w nią również kilku posłów Tiszy.

Ograniczenia zużycia wody w 465 miejscowościach na Węgrzech

Minister obrony Romulusz Ruszin-Szendi poinformował na Facebooku, że węgierscy żołnierze „pracują dzień i noc”, aby zapewnić ludności ciągłe dostawy wody pitnej. Żołnierze przetransportowali już 2 mln litrów wody – wyjaśnił Ruszin-Szendi.

Węgierski minister środowiska Laszlo Gajdos ogłosił z kolei na tej samej platformie, że w ostatnich dniach w kraju zużycie wody spadło o 9 proc.

W związku z obowiązującym do końca piątku ostrzeżeniem trzeciego stopnia przed upałami, Gajdos ostrzegł, że najtrudniejsze dni dopiero nadejdą. Zaapelował o dalsze odpowiedzialne korzystanie z wody, aby zagwarantować niezakłócone dostawy wody pitnej do gospodarstw domowych.