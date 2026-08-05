Robert „Madziar” Browdi – dowódca formacji znanej jako „Ptaki Madziara” – poinformował w komunikacie opublikowanym na Telegramie o kolejnych atakach na infrastrukturę energetyczną znajdującą się na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję.
Robert „Madziar” Browdi – dowódca formacji znanej jako „Ptaki Madziara” – poinformował w komunikacie opublikowanym na Telegramie o kolejnych atakach na infrastrukturę energetyczną znajdującą się na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję. Jak przekazał, w ciągu 48 godzin, 4 i 5 sierpnia, jednostki Sił Systemów Bezzałogowych zaatakowały 13 obiektów.
Według Browdiego od 1 lipca do 5 sierpnia celem ukraińskich jednostek było łącznie 201 węzłów energetycznych na tymczasowo okupowanych obszarach.
Dowódca poinformował, że prowadzone działania powodują przerwy w dostawach energii między innymi w Mariupolu, Melitopolu, Heniczesku, Berdiańsku, Zugresie i Prymorskim Posadzie. Ataki objęły podstacje energetyczne pracujące na różnych poziomach napięcia – od 110 do 750 kilowoltów – a także inne elementy infrastruktury przesyłowej.
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Największym z wymienionych obiektów była podstacja „Południowodonbaska” o napięciu 750 kV, znajdująca się w miejscowości Kremeniwka w obwodzie donieckim. Według komunikatu atak przeprowadziło 1. Samodzielne Centrum SBS.
Ta sama jednostka zaatakowała też podstację „Myrna” o napięciu 330 kV w Mariupolu. Jej celem były również trzy obiekty o napięciu 110 kV: podstacja „Topolyne” w miejscowości Topolyne oraz podstacje „Miasto-11” i „NS-2” w Mariupolu.
Na liście znalazła się także podstacja znajdująca się na terenie Zujewskiej Elektrowni Cieplnej w Zugresie. Browdi przekazał, że uderzenie przeprowadził 4. batalion 414. Samodzielnej Brygady SBS „Ptaki Madziara”.
W obwodzie zaporoskim zaatakowana została podstacja o napięciu 150 kV należąca do Botijewskiej Elektrowni Wiatrowej w miejscowości Prymorski Posad. Za przeprowadzenie działania odpowiadał 9. batalion „Kairos” 414. Samodzielnej Brygady SBS „Ptaki Madziara”.
Celem 427. Samodzielnej Brygady SBS „Raróg” była podstacja „Melitopol” o napięciu 150 kV, znajdująca się w Melitopolu. Ta sama formacja uderzyła również w trakcyjną podstację o napięciu 150 kV w Jakymiwce.
W Berdiańsku zaatakowana została natomiast podstacja „Azowsilmasz” o napięciu 150 kV. Według Browdiego działanie przeprowadziła 412. Samodzielna Brygada SBS „Nemesis”.
Kolejnym celem była podstacja „Tymofijiwka” o napięciu 150 kV, znajdująca się w miejscowości Tymofijiwka w obwodzie chersońskim. Atak przeprowadził 9. batalion „Kairos” 414. Samodzielnej Brygady SBS „Ptaki Madziara”.
W Kadijewce w obwodzie ługańskim zaatakowano również podstację, której napięcia ani nazwy nie podano w komunikacie. Browdi wskazał, że za przeprowadzenie działania odpowiadała 20. Samodzielna Brygada SBS „K-2”.
Na przedstawionej przez dowódcę liście znalazła się również stacja dystrybucji gazu „Nataszyne”, położona w miejscowości Nataszyne na okupowanym Krymie. Atak na ten obiekt przeprowadził 9. batalion „Kairos” 414. Samodzielnej Brygady SBS „Ptaki Madziara”.
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Nagranie związane z przeprowadzonymi przez Siły Systemów Bezzałogowych działaniami zostało zamieszczone w przypiętym komentarzu pod jego komunikatem. Dane dotyczące kolejnych ataków są przedstawiane – i na bieżąco aktualizowane – w internetowym zestawieniu SBS.
Siły Obrony Ukrainy wielokrotnie zapowiadały kontynuowanie podobnych działań, zaznaczając, że nadal będą systematycznie prowadzić działania mające na celu powstrzymanie zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Działania te – jak podkreślano – mają na celu ograniczenie wojskowego i gospodarczego potencjału Rosji.
„Wytrwamy. Moskwa upadnie. Krym podźwigniemy i odbudujemy” – takimi słowami Robert Browdi zakończył swój komunikat.
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