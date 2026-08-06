– Zamknięcie (ostatniego działającego przejścia na granicy z Białorusią) pozostaje jednym z wariantów, ale obecnie my go nie przyjmujemy, bo strumienie nielegalnych imigrantów nie idą przez punkty kontroli granicznej, tylko poza nimi – wyjaśniał łotewski premier Andris Kulbergs.

Po Polsce i Litwie teraz Łotwa stała się celem imigrantów, próbujących z państwa Łukaszenki wedrzeć się do Unii Europejskiej. W ciągu pół roku na długiej, krętej i biegnącej lasami granicy złapano ok. 9 tys. nielegalnych przybyszów. W pasie granicznym straż używa broni, jak i gazu łzawiącego dla powstrzymania potoku imigrantów.