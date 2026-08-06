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Łukaszenko robi Łotwie przedwyborcze manewry na granicy

Napór nielegalnych imigrantów z Białorusi omal nie doprowadził do całkowitego zamknięcia granicy. Łotewski rząd nie podjął takiej decyzji, by nie zwiększać szans jednego z ministrów w zbliżających się wyborach parlamentarnych

Publikacja: 06.08.2026 04:39

Łotwa jest obecnie głównym celem naporu nielegalnych imigrantów z Białorusi

Łotwa jest obecnie głównym celem naporu nielegalnych imigrantów z Białorusi

Foto: REUTERS/Ints Kalnins

Andrzej Łomanowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego to Łotwa stała się nowym, głównym celem presji migracyjnej ze strony Białorusi.
  • W jaki sposób kryzys na granicy stał się narzędziem w przedwyborczej walce na Łotwie.
  • Jakie konsekwencje gospodarcze dla branży transportowej niesie propozycja zamknięcia ostatniego przejścia granicznego z Białorusią.
  • Kto ma największe szanse na objęcie władzy po jesiennych wyborach i jak może wyglądać przyszła koalicja rządząca.
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– Zamknięcie (ostatniego działającego przejścia na granicy z Białorusią) pozostaje jednym z wariantów, ale obecnie my go nie przyjmujemy, bo strumienie nielegalnych imigrantów nie idą przez punkty kontroli granicznej, tylko poza nimi – wyjaśniał łotewski premier Andris Kulbergs.

Po Polsce i Litwie teraz Łotwa stała się celem imigrantów, próbujących z państwa Łukaszenki wedrzeć się do Unii Europejskiej. W ciągu pół roku na długiej, krętej i biegnącej lasami granicy złapano ok. 9 tys. nielegalnych przybyszów. W pasie granicznym straż używa broni, jak i gazu łzawiącego dla powstrzymania potoku imigrantów.

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