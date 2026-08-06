W związku z upałami i suszą poziom wody w Dunaju gwałtownie spadł
Rekord najwyższej temperatury minimalnej w historii pomiarów padł na wzgórzu János w Budapeszcie, gdzie nad ranem powietrze ochłodziło się do 28 stopni Celsjusza. To nowy rekord najwyższej, dobowej temperatury minimalnej zarówno w stolicy, jak i w całym kraju.
Nowy krajowy rekord najwyższej, dobowej temperatury maksymalnej odnotowano w Budakalasz pod Budapesztem, gdzie słupki rtęci wskazały 41,4 stopni Celsjusza. Najwyższą temperaturę maksymalną w stolicy – 41,1 stopnia – zarejestrowano w dzielnicy Újpest.
Na Węgrzech do 7 sierpnia obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia przed upałami.
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Minister środowiska László Gajdos po raz kolejny zaapelował o odpowiedzialne korzystanie z wody, aby zagwarantować niezakłócone dostawy wody pitnej do gospodarstw domowych. Dodał, że w ostatnich dniach zużycie wody spadło w kraju o 9 proc.
W związku z ekstremalnymi upałami i suszą ograniczenia pierwszego stopnia w zużyciu wody wprowadzono dotąd w 465 miejscowościach.. Do dystrybucji wody zaangażowano wojsko i wolontariuszy rządzącej partii Tisza.
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