Rekord najwyższej temperatury minimalnej w historii pomiarów padł na wzgórzu János w Budapeszcie, gdzie nad ranem powietrze ochłodziło się do 28 stopni Celsjusza. To nowy rekord najwyższej, dobowej temperatury minimalnej zarówno w stolicy, jak i w całym kraju.

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Ponad 41 stopni Celsjusza w Budapeszcie

Nowy krajowy rekord najwyższej, dobowej temperatury maksymalnej odnotowano w Budakalasz pod Budapesztem, gdzie słupki rtęci wskazały 41,4 stopni Celsjusza. Najwyższą temperaturę maksymalną w stolicy – 41,1 stopnia – zarejestrowano w dzielnicy Újpest.

Na Węgrzech do 7 sierpnia obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia przed upałami.

Węgrzy oszczędzają wodę. Zużycie spadło o 9 procent

Minister środowiska László Gajdos po raz kolejny zaapelował o odpowiedzialne korzystanie z wody, aby zagwarantować niezakłócone dostawy wody pitnej do gospodarstw domowych. Dodał, że w ostatnich dniach zużycie wody spadło w kraju o 9 proc.

W związku z ekstremalnymi upałami i suszą ograniczenia pierwszego stopnia w zużyciu wody wprowadzono dotąd w 465 miejscowościach.. Do dystrybucji wody zaangażowano wojsko i wolontariuszy rządzącej partii Tisza.