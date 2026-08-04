Według danych węgierskiej Krajowej Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki Wodnej, poziom wody w Dunaju wynosił we wtorek rano 15 centymetrów w Budapeszcie, co oznacza wzrost o 1 centymetr w porównaniu do poniedziałku o godz. 10.

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Debreczyn racjonuje wodę

Władze 200-tysięcznego Debreczyna wprowadziły racjonowanie wody z miejskich wodociągów. Wystąpiła o to wodociągowa spółka komunalna. To z nią mają uzgadniać prywatne osoby, właściciele hoteli, uzdrowiskowych obiektów i centrów spa wymianę wody w basenach.

Do mieszkańców władze apelują o powstrzymanie się od podlewania ogrodów oraz mycia aut wodą z węży podłączonych do miejskiej sieci wodociągowej. Myjnie na terenie miasta zostaną zamknięte. Nie będą działać fontanny ani miejskie kurtyny wodne, które pomagały mieszkańcom i turystom znosić ponad 40-stopniowe upały.

Także inne węgierskie miasta wprowadzają ograniczenia, nie tylko dotyczące wody, ale i prądu. W Vecsés ze względu na krajowy III stopień alarmu cieplnego i utrzymującą się suszę burmistrz Csaba Szlahó ogłosił środki nadzwyczajne. Wyłączone zostało oświetlenie dekoracyjne w instytucjach miejskich i przestawione na energooszczędną pracę. Intensywność podlewania trawników została zmniejszona, ale drzewom, krzewom i bylinom będzie nadal zapewniona woda, aby mogły przetrwać. Budapeszt wycofuje trolejbusy i zastępuje je autobusami na olej napędowy. Zwalnia metro i wyłączone zostało podświetlenie zabytków stolicy.

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Firmy także zaczynają oszczędzać energię i wodę. Przestawiają klimatyzatory biurowe na tryb energooszczędny, zaprzestają oświetlenia wystroju i wstrzymują podlewanie roślin wewnętrznych. Wiele przechodzi na pracę zdalną, pisze agencja Index.hu.

Jeden reaktor siłowni atomowej działa

Te działania oddolne przynoszą efekty. Węgierski minister gospodarki i energii István Kapitány opublikował w niedzielę wieczorem informację, że w okresie szczytowym obciążenie kraju wynosiło 5700 megawatów zamiast planowanych 6400 megawatów, więc można odczuć zmniejszenie zużycia.

Według prognoz żar potrwa do końca tygodnia, a potem temperatura drastycznie spadnie, nawet do 7 st. nocą. Co najgorsze, w najbliższym czasie meteorolodzy nie spodziewają się opadów. Dzisiaj 4 sierpnia premier Węgier Peter Magyar poinformował obywateli, że pomimo wcześniejszych zapowiedzi, elektrownia jądrowa Paks nie została całkowicie wyłączona. Pracuje jeden reaktor. Wszystko dlatego, że wbrew oczekiwaniom, poziom wody w Dunaju w ciągu nocy urósł.

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„Około 1:30 nad ranem byliśmy tylko kilka milimetrów od pełnego wyłączenia elektrowni jądrowej Paks, ale potem spadek poziomu wody zatrzymał się i rano wzrósł o 1,5 centymetra” – powiedział Magyar w poście na portalu społecznościowym.

Jak przypomina Reuters, węgierska 2-gigawatowa elektrownia Paks zbudowana w czasach sowieckich przez Rosjan, generuje ponad 40 proc. prądu potrzebnego Węgrom. Obecnie działa z 10-procentową wydajnością. Produkuje 230 zamiast 2 tys. megawatów.