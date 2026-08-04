Dziewięcioro chorych jest hospitalizowanych, w tym jedna na oddziale intensywnej opieki medycznej.

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Czym jest legionelloza? Bakterie, które ją wywołują rozwijają się w wodzie

Legionelloza, to ciężka zakaźna choroba układu oddechowego. Wywołują ją bakterie legionella, które występują w wodzie i rozmnażają się w temperaturze 20-50 stopni Celsjusza.

Do zakażenia legionellą dochodzi podczas wdychania aerozolu, który powstał ze skażonej wody, np. z nebulizatora lub przez mikroaspirację wody. Szczególnie narażone na zakażenie są osoby przewlekle chore i z obniżoną odpornością.

Legionelloza w Bazylei. Źródłem zakażeń prawdopodobnie wieże chłodnicze

W Bazylei większość przypadków wykryto w jednej dzielnicy, ale do pojedynczych zakażeń doszło też w innych rejonach miasta. Przypuszcza się, że źródłem zakażenia były wieże chłodnicze na dachu jednego lub większej liczby biurowców. W ostatnich dniach zbadano 10 takich instalacji w okolicy ogniska zakażeń i stwierdzono, że w ośmiu z nich zawartość legionelli była wyższa od dopuszczalnej.

Władze Bazylei zaleciły mieszkańcom, by w razie pojawienia się objawów zapalenia płuc konsultowali się z lekarzem.