Ognisko bakterii legionelli
Dziewięcioro chorych jest hospitalizowanych, w tym jedna na oddziale intensywnej opieki medycznej.
Legionelloza, to ciężka zakaźna choroba układu oddechowego. Wywołują ją bakterie legionella, które występują w wodzie i rozmnażają się w temperaturze 20-50 stopni Celsjusza.
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Do zakażenia legionellą dochodzi podczas wdychania aerozolu, który powstał ze skażonej wody, np. z nebulizatora lub przez mikroaspirację wody. Szczególnie narażone na zakażenie są osoby przewlekle chore i z obniżoną odpornością.
W Bazylei większość przypadków wykryto w jednej dzielnicy, ale do pojedynczych zakażeń doszło też w innych rejonach miasta. Przypuszcza się, że źródłem zakażenia były wieże chłodnicze na dachu jednego lub większej liczby biurowców. W ostatnich dniach zbadano 10 takich instalacji w okolicy ogniska zakażeń i stwierdzono, że w ośmiu z nich zawartość legionelli była wyższa od dopuszczalnej.
Władze Bazylei zaleciły mieszkańcom, by w razie pojawienia się objawów zapalenia płuc konsultowali się z lekarzem.
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