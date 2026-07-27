Szpiczak plazmocytowy jest chorobą, w której leczenie często oznacza długą walkę z kolejnymi nawrotami. Pacjent może przez miesiące lub lata pozostawać w remisji, ale z czasem choroba może przestać odpowiadać na stosowane wcześniej leki. Wtedy liczy się nie tylko to, jakie terapie są dostępne, ale także kiedy pacjent może z nich skorzystać.
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Monika Kalinowska zachorowała na szpiczaka plazmocytowego cztery lata temu. Początkowo leczenie pozwalało kontrolować chorobę, ale po dwóch latach doszło do nawrotu. – Leczono mnie wtedy, jak wcześniej, lenalidem, ale mój organizm już na niego nie reagował – opowiada.
Terapia ta całkowicie podporządkowała jej życie chorobie. Na początku musiała jeździć do szpitala dwa razy w tygodniu, później raz w tygodniu. Każda wizyta oznaczała wiele godzin oczekiwania i sprawdzania, czy jej organizm jest w stanie przyjąć kolejną dawkę leków. – W praktyce byłam zupełnie podporządkowana chorobie i całemu schematowi leczenia. W szpitalu schodziło na to bardzo dużo godzin, bo wszystko wymagało czasu i obserwacji – mówi. Do tego dochodziły skutki uboczne terapii. Pacjentka przyjmowała chemioterapię w tabletkach. Jej samopoczucie było bardzo złe. – Często mówię, że czułam się tak, jakbym była obok siebie. Nie mogłam normalnie funkcjonować ani chodzić do pracy – tłumaczy.
Z powodu leczenia od razu poszła na zwolnienie lekarskie i później już nie wróciła do pracy. Nie była w stanie pogodzić terapii z normalnym funkcjonowaniem. Miała bóle kręgosłupa i kości, często brakowało jej siły, by wstać z łóżka. Przyjmowane leki powodowały również bezsenność i rozdrażnienie. – Mój mąż i syn już uciekali z domu, bo wiedzieli, że kiedy jestem na sterydach, to będzie awantura. To było okropne. Człowiek nie dość, że bardzo przytył i jego ciało się zmieniało, to jeszcze psychika bardzo na tym cierpiała. To był naprawdę niesamowity trud – wspomina.
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Doświadczenie kolejnych terapii oznacza dla pacjentów również niepewność. Nie ma gwarancji, że następna metoda leczenia przyniesie oczekiwany efekt ani jak długo uda się utrzymać remisję. – Zawsze jest obawa, czy dana terapia w ogóle zadziała. To bardzo indywidualna kwestia – zależy od choroby, chorób współistniejących, wieku pacjenta. Człowiek cały czas zastanawia się, czy leczenie przyniesie efekt i na jak długo – mówi Monika Kalinowska. Jak dodaje, świadomość nawrotów choroby i tego, że każdy kolejny może oznaczać pogorszenie stanu pacjenta, dodatkowo potęguje niepewność.
Pani Monice udało się jednak zakwalifikować do badania klinicznego, w którym do leczenia szpiczaka plazmocytowego używano metody CAR-T. Jest to nowoczesna, spersonalizowana terapia, w w które pobrane od pacjenta limfocyty T są modyfikowane w laboratorium tak, aby rozpoznawały i niszczyły komórki nowotworowe. Następnie podawane są one z powrotem choremu.
Pani Monika otrzymała CAR-T pod koniec marca, a już w połowie lipca dostała wyniki badań potwierdzające, że wszystko jest w porządku. Obecnie, jak mówi, ma czysty szpik i nie ma we krwi komórek nowotworowych. – Od razu po zastosowaniu CAR-T poczułam przypływ siły. Ze skutków ubocznych miałam właściwie tylko dreszcze, które pojawiły się z dnia na dzień, ale poza tym nic więcej. Samopoczucie od razu się poprawiło. Dzisiaj normalnie funkcjonuję, wróciła mi energia, chęć do życia i przede wszystkim chęć, żeby rano wstać z łóżka – podkreśla.
Po leczeniu odważyła się również podejmować nowe decyzje. Wyjechała z mężem za granicę, a niedługo planuje wrócić do pracy. – Teraz czuję się rewelacyjnie – pierwszy raz od czterech lat, odkąd choruję – mówi.
Historia Pani Moniki pokazuje, jak bardzo zmienić może się codzienność pacjenta po zastosowaniu kolejnej terapii. Dla Łukasza Rokickiego, prezesa Fundacji Carita, jest ona również przykładem tego, dlaczego w leczeniu chorób nowotworowych tak ważny jest czas. – W chorobie nowotworowej czas nabiera szczególnego znaczenia. Każdy kolejny miesiąc może oznaczać progresję choroby i jednocześnie zmniejszać szanse pacjenta na zakwalifikowanie się do skutecznego leczenia – podkreśla.
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Terapia CAR-T nie jest rozwiązaniem dla każdego pacjenta. Każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny, a znaczenie ma między innymi moment wdrożenia terapii oraz wcześniejsza historia leczenia. Zdaniem prezesa Carity dostępne dane kliniczne i doświadczenia pacjentów wskazują jednak, że zastosowanie CAR-T we wcześniejszych liniach leczenia może przynosić wyjątkowo trwałe efekty. – Wśród pacjentów, których znam osobiście i którzy otrzymali terapię CAR-T odpowiednio wcześnie, nie odnotowano nawrotu choroby nawet po czterech czy pięciu latach od leczenia. Dla porównania, w przypadku standardowych terapii okres remisji często wynosi około roku, a niekiedy jedynie kilka miesięcy – mówi Rokicki.
Terapia CAR-T w szpiczaku jest finansowana już w 13 krajach Europy. W Polsce z terapii skorzystało dotychczas kilkunastu pacjentów, jednak – jak wskazuje Łukasz Rokicki – nie można traktować badań klinicznych czy terapii akademickich jako rozwiązania problemu braku refundacji. Badania kliniczne mają bowiem określony czas trwania. Po ich zakończeniu pacjenci tracą możliwość udziału w konkretnym projekcie. Mogą wprawdzie pojawić się kolejne badania, ale najczęściej dotyczą innych wskazań lub późniejszych linii leczenia, a liczba pacjentów, którzy mogą wziąć w nich udział, jest ograniczona. – Są to możliwości dostępne jedynie dla nielicznych chorych i mają charakter przejściowy – tłumaczy prezes Carita.
W Polsce od lat trwają prace nad opracowaniem akademickiej terapii CAR-T. Jak wskazuje Łukasz Rokicki, pierwsze zapowiedzi jej opracowania pojawiły się już w 2002 r. Minęło niemal 25 lat, a technologia nadal nie jest dostępna dla pacjentów. Na rozwój projektu przeznaczono natomiast ponad 150 mln zł. Rokicki zwraca również uwagę, że własne terapie CAR-T opracowano między innymi w Izraelu i Chinach. Jego zdaniem samo stworzenie technologii nie gwarantuje jednak osiągnięcia najwyższej jakości i skuteczności leczenia. Pacjenci powinni mieć dostęp do terapii o najlepiej udokumentowanej efektywności klinicznej. – Nie możemy patrzeć na terapie akademickie jako na rozwiązanie wszystkich problemów – mówi Rokicki.
Jednym z argumentów podnoszonych w dyskusji o refundacji CAR-T są wysokie koszty terapii. Rokicki zwraca jednak uwagę, że jest to leczenie podawane jednorazowo, podczas gdy alternatywne metody mogą być prowadzone przez wiele miesięcy, a nawet lat. Terapie te wiążą się z regularnymi hospitalizacjami, częstymi wizytami ambulatoryjnymi i dużym zaangażowaniem zasobów systemu ochrony zdrowia. – Wdrażanie terapii ograniczonych w czasie, takich jak CAR-T, może przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów systemu. W przeciwnym razie rosnąca liczba pacjentów wymagających przewlekłego leczenia będzie stanowiła coraz większe wyzwanie organizacyjne i finansowe dla ochrony zdrowia – ocenia szef fundacji Carita.
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W ocenie wartości terapii, jak dodaje, należy brać pod uwagę także koszty, które nie zawsze są widoczne w budżecie. Chodzi między innymi o zwolnienia lekarskie, renty, utratę aktywności zawodowej pacjentów czy rezygnację z pracy przez ich opiekunów. Do tego dochodzą koszty ponoszone bezpośrednio przez rodziny, które organizują transport chorych do ośrodków referencyjnych i zapewniają im codzienną opiekę.
Dla pacjentów kwestia dostępu do leczenia nie jest jednak wyłącznie dyskusją o kosztach i efektywności systemu. To również pytanie o możliwość powrotu do normalnego życia, co na przykład udało się Pani Monice po zastosowaniu nowoczesnej terapii.
Łukasz Rokicki apeluje o pilne podjęcie decyzji refundacyjnych dotyczących terapii CAR-T. – Każdy miesiąc zwłoki oznacza kolejnych pacjentów pozbawionych szansy na leczenie, które może znacząco wydłużyć życie i zapewnić długotrwałą remisję. Pacjenci ze szpiczakiem plazmocytowym potrzebują szybkiego i równego dostępu do nowoczesnych terapii, których skuteczność została potwierdzona w badaniach klinicznych – mówi. W jego ocenie potrzebne są również inwestycje w rozwój ośrodków realizujących terapię CAR-T oraz przejrzyste i sprawiedliwe kryteria kwalifikacji.
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