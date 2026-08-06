Zasiłek celowy może pomóc w pokryciu kosztów żywności, leków, opału, leczenia czy niezbędnych napraw w mieszkaniu
Zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym, co oznacza, że nie jest automatycznie przyznawany każdej osobie spełniającej kryterium dochodowe. Ośrodek pomocy społecznej ocenia indywidualną sytuację wnioskodawcy, jego potrzeby, dochody oraz możliwości udzielenia wsparcia.
Zasiłek celowy jest przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Pomoc może pokryć część albo całość kosztów zakupu żywności, leków, wyrobów medycznych, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego, ogrzewania i opału. Świadczenie może zostać przeznaczone również na zakup odzieży, podstawowego wyposażenia domu, drobne remonty, naprawy w mieszkaniu oraz pogrzeb. Ponadto zasiłek może być przyznany w formie biletu kredytowanego.
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W przypadku podstawowego zasiłku celowego obowiązuje kryterium dochodowe.
Ile wynosi zasiłek celowy? Górny limit wsparcia jest powiązany z kwotami kryterium dochodowego. Oznacza to, że osoba samotna może otrzymać maksymalnie 1010 zł. W przypadku rodzin, maksymalny limit w przeliczeniu na jedną osobę wynosi 823 zł. Przykładowo, małżeństwo może otrzymać maksymalnie 1646 zł, zaś rodzina czteroosobowa 3292 zł.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przewiduje jeszcze inną formę wsparcia, która nie jest uzależniona od kryterium dochodowego. To tzw. specjalny zasiłek celowy. Świadczenie jest bezzwrotne i może zostać przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie, nawet jeśli dochody są wyższe niż opisane wyżej limity. Jego wysokość nie może przekroczyć 1010 zł w przypadku osoby samotnej oraz kwoty 823 zł na osobę w rodzinie.
W szczególnych przypadkach może zostać również przyznany zwykły zasiłek celowy, nawet jeśli dochody przekraczają wskazany limit, pod warunkiem zwrotu części lub całości świadczenia.
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Osoby, które chcą ubiegać się o zasiłek celowy, muszą złożyć wniosek osobiście w kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub wysłać dokumenty pocztą. Co będzie potrzebne do wydania decyzji?
Po złożeniu wniosku odbywa się wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania lub pobytu. Z reguły postępowanie trwa do jednego miesiąca, a w bardziej skomplikowanych przypadkach do 2 miesięcy i kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Od decyzji można odwołać się w terminie 14 dni od jej doręczenia.
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