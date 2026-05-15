Wokół offshore zaczyna powstawać zupełnie nowy ekosystem przemysłowy. Na Pomorzu i w zachodniej części wybrzeża rozwijają się zakłady produkujące komponenty dla morskich farm wiatrowych, centra serwisowe, infrastruktura portowa oraz nowe łańcuchy dostaw.
Przez dekady nasz kraj był postrzegany jako państwo Europy Środkowej, którego gospodarcze centrum znajdowało się na południu: w regionach przemysłowych opartych na węglu, hutnictwie i ciężkim przemyśle. Dziś coraz więcej wskazuje jednak na to, że Polska staje się państwem bałtyckim: energetycznie, logistycznie, infrastrukturalnie i militarnie. Po latach upadania przemysłu stoczniowego to ogromna szansa.
