Z tego artykułu dowiesz się: Jakie strategiczne deklaracje w sprawie zakupu amerykańskiej ropy i samolotów padły w Pekinie?

Jaką rolę Chiny mają odegrać w negocjacjach z Iranem i zapewnieniu stabilności na Bliskim Wschodzie?

W jaki sposób nowe porozumienia mogą zmienić pozycję USA w relacjach handlowych z Chinami?

– Zgodzili się, że chcą kupować ropę ze Stanów Zjednoczonych, pojadą do Teksasu, zaczniemy wysyłać chińskie statki do Teksasu, Luizjany i na Alaskę – powiedział prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla Fox News, przeprowadzonym po jego spotkaniu z chińskim prezydentem Xi Jinpingiem w Pekinie. – Mają nienasycony apetyt na energię, a my mamy jej nieograniczone zasoby – powiedział Trump, zaznaczając, że USA produkują więcej ropy i gazu niż Arabia Saudyjska i Rosja razem wzięte. Zapowiedział on również, że Chiny mogą kupić 200 samolotów pasażerskich Boeinga.

Według danych amerykańskiej Administracji Informacji Energetycznych (EIA) w 2025 roku USA produkowały 23,6 miliona baryłek ropy i innych paliw płynnych dziennie, podczas gdy Arabia Saudyjska produkowała 11,21 mln baryłek dziennie, a Rosja 10,53 mln baryłek dziennie. Tymczasem amerykański eksport ropy naftowej i produktów naftowych do Chin spadł drugi rok z rzędu – o 25 proc. rok do roku, do 237,8 miliona baryłek w ubiegłym roku. Eksport samej ropy naftowej spadł dramatycznie – o 95 proc. w porównaniu z 2023 r., do około 8,4 miliona baryłek w 2025 r.

Chińskie ministerstwo energetyki oraz ministerstwo spraw zagranicznych jak na razie nie skomentowały zapowiedzi Trumpa. W piątek Chiny poinformowały, że obaj przywódcy osiągnęli „szereg nowych konsensusów” podczas czwartkowego spotkania, w tym porozumienie w sprawie budowania „konstruktywnej, strategicznej stabilności” w relacjach bilateralnych na najbliższe trzy lata i dłużej. W sprawie wojny z Iranem Pekin wezwał do jak najszybszego ponownego otwarcia szlaków żeglugowych, wzywając walczące strony do dążenia do „kompleksowego i trwałego zawieszenia broni” oraz przywrócenia stabilności na Bliskim Wschodzie. Trump stwierdził natomiast, że Chiny zgodziły się pomóc w negocjacjach z Iranem i nie dostarczać Teheranowi sprzętu wojskowego. Stwierdził, że chiński przywódca chciałby, aby Cieśnina Ormuz była otwarta i wolna od opłat.

Jakie były rezultaty amerykańsko-chińskiego szczytu w Pekinie?

Trump i Xi spotkali się w piątek na herbacie i roboczym lunchu, zamykając tym samym dwudniowy szczyt, który obfitował w uroczystości i zawieranie umów biznesowych. Pekin wystosował również jasne ostrzeżenie, że kwestia Tajwanu będzie czynnikiem decydującym, który może pchnąć relacje bilateralne w spiralę kryzysu. – Pierwszy dzień spotkań poszedł tak dobrze, jak tylko mógł… ale nie widzieliśmy konkretnych rezultatów – powiedziała Wendy Cutler, wiceprezes Asia Society Policy Institute. – Obie strony są obecnie zainteresowane stabilnością, [ale] nie oznacza to, że staniemy się najlepszymi przyjaciółmi – dodała Cutler.

– Skupiając się na sprzedaży ropy, soi i wołowiny do Chin, bez podejmowania kroków ograniczających przepływ niektórych towarów high-tech, USA wydają się przesuwać się w rolę większego dostawcy surowców dla Chin – ocenia Rush Doshi, starszy analityk w Council on Foreign Relations.

– Głównym pytaniem dotyczącym wyników szczytu będzie „które z porozumień, które prezydent chciałby zawrzeć, są już na tyle dojrzałe”, by je zrealizować – wskazuje Ryan Fedasiuk, analityk American Enterprise Institute.

Trump zaprosił Xi na wizytę w Białym Domu 24 września, co wskazuje, że rozmowy handlowe potrwają dłużej. Prezydent USA ogłosił zaproszenie w czwartek wieczorem podczas kolacji państwowej. Chiny nie potwierdziły jeszcze, że Xi przyjmie zaproszenie, choć państwowe media w piątek odnotowały zaproszenie Trumpa do kontynuowania rozmów z nim w Waszyngtonie. Przywódcy mogą się również spotkać przy okazji szczytu APEC w Shenzhen w listopadzie oraz szczytu G20 na Florydzie w grudniu.

– Patrząc w przyszłość, nasza uwaga kieruje się teraz ku wizycie prezydenta Xi w USA 24 września. Będzie to z pewnością wizyta państwowa, bo tak jest fair. To rewizyta za oficjalną wizytę państwową prezydenta Trumpa w Chinach – twierdzi Hai Zhao, dyrektor ds. międzynarodowych studiów politycznych w Chińskiej Akademii Nauk Społecznych.