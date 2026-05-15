„Lia i różowy księżyc” jest już triumfatorem ubiegłorocznej edycji IDFA w Amsterdamie, najważniejszego europejskiego festiwalu dokumentu. Historia 16-letniej Sorayi, Afganki próbującej przedostać się z Iranu do Europy i kręcącej aparatem telefonicznym kolejne etapy swojej historii, została laureatką wręczanej po raz pierwszy nagrody Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI, Nagrody Amnesty International Polska, a także wyróżnienia w Konkursie Głównym.

Grand Prix konkursu głównego – nagrodę Banku Millennium – przyznano „Córkom góry” (reż. Biljana Tutorov, Petar Glomazić). Jury uzasadniło werdykt: „Film przenosi nas do magicznego świata – wybranej samotności dzielonej przez ciotkę i jej siostrzenicę, na nowo ukazując piękno rodzinnych więzi w urzekającym naturalnym krajobrazie i wiejskiej tradycji pełnej miłości oraz cierpliwości. Tę samą cierpliwość okazują sami twórcy filmu, którzy w ciszy obserwowali i uchwycili każdy subtelny detal historii opowiadającej o ponownym zjednoczeniu człowieka z naturą, o wielowymiarowym obrazie siostrzeństwa, dojrzewania oraz głębokiej, twórczej roli, jaką natura i rodzina odgrywają w kształtowaniu tego, kim jesteśmy”.

Z życia Macieja Cuske i innych

Nagrodę dla najlepszego filmu polskiego zdobyli „Kandydaci śmierci” reż. Maciej Cuske – dokument osobisty i wzruszający, zapisujący na przestrzeni kilkunastu lat relację autora filmu z synem i jego dwoma przyjaciółmi. Jury uzasadniło wybór: „Za brawurowy filmowy roller coaster; czuły, a przy tym piekielnie zabawny portret dorastania, przyjaźni i bliskości, w którym beztroska miesza się z lękami, a te potrafią być równie przerażające jak horrorowe zombiaki”.

Wyróżnienie w konkursie polskim przyznano filmowi „Ślady” (reż. Alisa Kovalenko, Marysia Nikitiuk) przedstawiającemu historie ukraińskich kobiet dotkniętych przemocą wojenną, jednocześnie unikającemu obrazów przemocy.

Nagrodą Nos Chopina dla najlepszego filmu o sztuce uhonorowano „Krokodyla” (reż. Pietra Brettkelly, The Critics). Ten film o grupie nastolatków zakładających kolektyw filmowy The Critics zyskał uznanie jurorów wskazujących, iż „kolektyw udowodnił, że sztuka może być zasadą życia i że otwiera drzwi do wolności”.

Tegoroczna edycja Millennium Docs Against Gravity potrwa stacjonarnie do 17 maja, a następnie online – od 19 maja do 1 czerwca.

Nadal trwa głosowanie na nagrodę publiczności.