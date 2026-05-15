W piątek po godz. 9.00 Sejm wznowił obrady. Na początku posiedzenia zaplanowano blok głosowań, posłowie mieli podjąć decyzje w ok. 140 sprawach. Przewidziano m.in. głosowania projektów ws. kryptoaktywów, ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów oraz wybór 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa.

Przed godz. 11.00 Sejm miał także powołać nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Po rozpoczęciu obrad marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica) poinformował jednak o zmianie planów. – Po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o skreśleniu z porządku dziennego bieżącego posiedzenia punktu 40., „powołanie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu”, druki 2455 i 2476 – oświadczył.

