We wtorek Joanna Trzcińska poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że w wieku 79 lat zmarła aktorka Stanisława Celińska, która przez lata związana była z najważniejszymi warszawskimi scenami teatralnymi, a także m.in. Teatrem Telewizji czy Polskim Radiem. Wybitną aktorkę żegnają w sieci politycy i ludzie świata kultury.

Aktorzy, muzycy i kabareciarze żegnają Stanisławę Celińską

„Stasia była wspaniałym człowiekiem, najlepszym, jakiego znałam” – napisała na Facebooku Joanna Trzcińska, która ze zmarłą Stanisławą Celińską współprowadziła profil w mediach społecznościowych.

„Dziś odeszła jedna z najważniejszych kobiet mojego życia. Osoba, która była mi bardzo droga i bliska, Stanisława Celińska. Spotkał mnie wielki zaszczyt, że razem ze Stasią wykonałem piosenkę Piotra Bukartyka »Śniadanie na tapczanie«. Pozostawiła po sobie olbrzymi dorobek artystyczny. Odchodząc osierociła kilka pokoleń Polaków. Wierzę, że Stasia uniesiona przez anioły trafiła wprost w objęcia Boga. Spoczywaj w spokoju w naszych sercach pozostajesz żywa” – napisał kompozytor i piosenkarz Marek Dyjak.

„Kochana Stasiu, żegnaj. Pewnie już spotkałaś się z Panem, którego tak bardzo, bardzo kochałaś. To był ogromny zaszczyt” – podkreślił zaś we wpisie opublikowanym w serwisie Instagram Zygmunt „Muniek” Staszczyk, lider i wokalista T.Love.

„Odeszła jedna z najwybitniejszych polskich artystek Stanisława Celińska. Genialna aktorka, świetnie sprawdzająca się w repertuarze zarówno dramatycznym, jak i komediowym. (...) Niesamowicie autentyczna postać, która o swoich trudnych doświadczeniach życiowych mówiła bez ogródek, stając się ogromną inspiracją dla wielu. Moja mama bardzo lubiła Panią Stanisławę i jej cudownie mądre, wzruszające piosenki” – tak pożegnała Stanisławę Celińską Edyta Bartosiewicz.

„Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej! Ale jak? Pani Stanisławo, jak to zrobić dzisiaj? Dziś odeszła Pani Stanisława Celińska. Pokój jej duszy” – napisał natomiast Robert Motyka, współzałożyciel kabaretu Paranienormalni.

Stanisławę Celińską w sieci pożegnali także aktorka Magdalena Cielecka, zamieszczając na Instagramie czarno-białe zdjęcie aktorki. „Stasiu kochana, odpoczywaj... smuteczku mój” – napisał zaś aktor Artur Barciś.

Stanisława Celińska nie żyje. Cenioną aktorkę żegnają także politycy

„Stanisława Celińska była aktorką wybitną i wszechstronną. Role, w które się wcielała były niezwykłe, czyniły filmy, seriale i sztuki ponadczasowymi. Była jedną z najważniejszych postaci polskiej kultury, która bez niej będzie uboższa. Wielka strata. Wyrazy współczucia dla bliskich” – podkreśliła we wpisie opublikowanym na Facebooku Małgorzata Kidawa-Błońska.

„Nie wiem, czy da się znaleźć dziś właściwe słowa. Odeszła Stanisława Celińska – artystka wyjątkowa, ale przede wszystkim człowiek pełen wrażliwości, ciepła i prawdy. Dla wielu z nas była obecna przez całe życie – w filmach, teatrze, muzyce i tych wszystkich emocjach, które potrafiła przekazać jak mało kto. Przez lata zachwycała zarówno w teatrze, filmie, jak i telewizji. Jej role w produkcjach takich jak »Noce i dnie«, »Alternatywy 4« czy »Joanna« na zawsze zapisały się w historii polskiej kultury. Była laureatką Orłów, wybitną interpretatorką piosenki aktorskiej i artystką, która nigdy nie szła na skróty” – zaznaczył Bogdan Zdrojewski. „Każda jej rola miała znaczenie, każde słowo niosło emocje, a każdy występ zostawiał ślad w sercu widza. Nie bała się żadnych artystycznych wyzwań. Miała wybitne role w filmach, teatrze i serialach, śpiewała – a we wszystkim, co robiła, zawsze najważniejszy był przekaz. To, co ceniłem w niej najbardziej, to niezwykła wrażliwość i prawdziwe aktorskie rzemiosło. Nie brakowało jej ani empatii, ani ciekawości drugiego człowieka. Jej role bywały odważne, czasem lekkie, ale zawsze autentyczne i przekonujące. Żal ogromny” – dodał, składając rodzinie artystki kondolencje.

„Z głębokim smutkiem żegnamy Stanisławę Celińską. Wybitna aktorka i wokalistka o niezwykłym talencie i charyzmatycznej osobowości. Dwukrotnie nagrodzona »Orłem« – najbardziej prestiżowym wyróżnieniem branży filmowej. Jej role w teatrze, filmach i na scenie muzycznej na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Dziękujemy za wielką sztukę, za głos, który wzruszał i podnosił na duchu. Spoczywaj w pokoju!” – napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęłam wiadomość o odejściu Stanisławy Celińskiej. Wybitnej aktorki teatralnej i filmowej, uwielbianej przez pokolenia pieśniarki, artystki o niezwykłej charyzmie, prawdzie i wielkim sercu. Na scenie i przed kamerą potrafiła zagrać absolutnie wszystko. Zapamiętamy ją z przejmujących ról w filmach Andrzeja Wajdy (m.in. »Krajobraz po bitwie«, »Panny z Wilka«, »Katyń«), z kultowych kreacji telewizyjnych (jak nauczycielka Lewicka w »Alternatywy 4«), a także z wybitnych ról na deskach teatralnych, w tym w głośnych spektaklach Krzysztofa Warlikowskiego” – czytamy we wpisie Marty Cienkowskiej. „W ostatnich latach Stanisława Celińska zachwycała nas również swoim głębokim, ciepłym głosem. Za swoje wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej została uhonorowana najwyższym odznaczeniem resortu kultury Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Rodzinie, bliskim oraz wszystkim miłośnikom jej talentu składam najszczersze wyrazy współczucia” – dodała minister kultury.

Nie żyje Stanisława Celińska

Stanisława Celińska przez lata była związana z najważniejszymi warszawskimi scenami teatralnymi, m.in. Teatrem Współczesnym, Dramatycznym czy Studio. Grała także w Teatrze Telewizji i Polskiego Radia. Szczególne uznanie przyniosły jej role w spektaklach Krzysztofa Warlikowskiego oraz nagradzany występ w przedstawieniu „Oczyszczeni”.

Na ekranie Celińska debiutowała u Andrzeja Wajdy w filmie „Krajobraz po bitwie”. W kolejnych latach pojawiała się zarówno w ambitnym kinie, jak i popularnych produkcjach, współpracując z reżyserami takimi jak Krzysztof Zanussi, Jerzy Antczak czy Stanisław Bareja. Wielu widzów pamięta ją z „Nocy i dni”, „Alternatyw 4” czy serialu „Mamuśki”. Za rolę w filmie „Joanna” została nagrodzona Orłem za najlepszą rolę drugoplanową.