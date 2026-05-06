– Spotkania z teatrem Warlikowskiego zawsze są intelektualnym wyzwaniem, wynikają z obustronnej potrzeby rozmowy – zapowiada Ewa Pilawska, twórczyni i dyrektorka artystyczna Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, dyrektorka Teatru Powszechnego w Łodzi. – Stawiają przed nami zadania i tematy. W najbliższy weekend kolejny raz na festiwalu skonfrontujemy się z fenomenem teatru jednego z najważniejszych na świecie twórców teatralnych. Doświadczymy tego fenomenu z dwóch perspektyw: oglądając „Europę” oraz wsłuchując się w analityczny komentarz osób, które od lat badają twórczość artysty.

Krzysztof Warlikowski na Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych

– Nasza wspólna podróż z Krzysztofem Warlikowskim rozpoczęła się już w 1997 roku, kiedy w Teatrze Powszechnym w Łodzi pokazaliśmy „Zimową opowieść” w jego interpretacji – przypomina Ewa Pilawska. – Zaproszenie odczytania Szekspira z Teatru Nowego w Poznaniu było wtedy nieoczywiste. Choć dla niektórych Warlikowski był objawieniem, powszechnie budził więcej kontrowersji niż zachwytów. Konwencja jego teatru, a w zasadzie łamanie wszelkiej konwencji, zaskakiwało. Prezentując podczas III edycji festiwalu spektakl twórcy z pokolenia nazwanego później pokoleniem „ojcobójców”, wiedziałam, w którą stronę chcę zmierzać, budując tożsamość artystyczną festiwalu. „Zimowa opowieść” była na pewno jednym z pierwszych kamieni milowych na tej drodze.

Krzysztof Warlikowski i Ewa Pilawska przed otwarciem wystawy „Warlikowski. Przestrzenie humanizmu” na Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w 2016 roku Foto: Katarzyna Bąba/ Mat. Pras.

Potem były kolejne spektakle Warlikowskiego na łódzkim festiwalu: „Anioły w Ameryce”, „(A)pollonia”, „Francuzi”, „Odyseja. Historia dla Hollywoodu”, „Elizabeth Costello”.

– Pokazywaliśmy „Kruma” i operę „Alceste” w formie projekcji, kolejnym edycjom festiwalu towarzyszyły wystawy, między innymi „Warlikowski. Przestrzenie humanizmu” czy „Lupa-Warlikowski. Mistrz i uczeń”. W kwietniu 2016 roku zaprosiliśmy na poświęcony Krzysztofowi Warlikowskiemu panel dyskusyjny „Teatr, który szuka imienia” – wspólnie z festiwalowym pokazem „Francuzów” bezpośrednio poprzedzający otwarcie warszawskiego Nowego Teatru – przypomina Ewa Pilawska. – Od tamtej dyskusji minęło niemal równo 10 lat. Z perspektywą minionej dekady zapraszam Państwa na weekend z teatrem Warlikowskiego: dwa pokazy „Europy” (najnowszego spektaklu reżysera, który po raz pierwszy zostanie zaprezentowany poza Warszawą) oraz dyskusję „Fenomen teatru Krzysztofa Warlikowskiego” – mówi dyrektorka łódzkiego festiwalu.

Uczestnikami panelu będą:

• Theresa Benér – krytyczka teatralna i publicystka, była przewodnicząca Szwedzkiego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (AICT), specjalizująca się we współczesnym teatrze europejskim i od lat zajmująca się twórczością Krzysztofa Warlikowskiego,

• Guy Cherqui – francuski krytyk muzyczny i teatralny, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci europejskiej krytyki operowej, autor tekstów o najważniejszych realizacjach scenicznych w Berlinie, Wiedniu i Paryżu, stały bywalec festiwali w Bayreuth i Salzburgu,

• Anna Lewandowska – redaktorka, kuratorka i koordynatorka programów literackich, zastępczyni kierownika literackiego Nowego Teatru w Warszawie, współpracująca jako dramaturżka przy spektaklach reżysera,

• Christian Longchamp – kurator i eseista związany z wieloma europejskimi instytucjami kultury, operami i teatrami. Współpracownik Krzysztofa Warlikowskiego przy jego inscenizacjach operowych,

• Carolin Losch – teatrolożka i dramaturżka; współpracująca m.in. z Schauspielhaus Bochum, Badisches Staatstheater Karlsruhe, Düsseldorf Schauspielhaus, Lucerne Theater and National Theater Mannheim. Współtworzyła dramaturgię spektaklu „Europa”,

• Joanna Tokarska-Bakir – antropolożka kultury, religioznawczyni i literaturoznawczyni, zajmująca się m.in. badaniami nad Zagładą Żydów i powojennymi pogromami antyżydowskimi w Polsce.

Zaś moderatorem dyskusji będzie Piotr Gruszczyński – krytyk teatralny, dramaturg, autor książek i esejów oraz wicedyrektor ds. programowych Nowego Teatru w Warszawie, którego perspektywa łączy doświadczenie badacza, praktyka i uczestnika procesów twórczych.

„Europa” Krzysztofa Warlikowskiego jednym z najważniejszych spektakli

– Cieszę się, że „Europę” zagramy w Łodzi. W mojej opinii to jeden z najważniejszych spektakli Warlikowskiego – na zaproszenie zdecydowałam się od razu po obejrzeniu premiery – mówi Ewa Pilawska. Zastanawiałam się jedynie, czy ekonomicznie i technologicznie będziemy w stanie pokazać spektakl w Łodzi – nasz teatr jest przecież w trakcie generalnej modernizacji. Rozważałam nawet podróż do Warszawy. Rozmawialiśmy jednak z Krzysztofem Warlikowskim, który powiedział, że niezwykle ceni wizyty ze swoimi spektaklami na Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Rzeczywiście, wszystkie nasze dotychczasowe spotkania pozostawiały na Festiwalu coś metafizycznego, były czymś w rodzaju seansu i budowały niezwykłe poczucie wspólnoty. Zawsze byliśmy niezwykle zdeterminowani - pamiętam nawet sytuację, kiedy na prezentację „Aniołów w Ameryce” specjalnie na łódzki pokaz z planu filmowego, bodajże na Spitsbergenie, przyleciała Magdalena Popławska. Podjęliśmy to wyzwanie, dzięki wsparciu z miasta Łodzi oraz ze strony Expo Łódź, które jest partnerem strategicznym XXXII festiwalu.

„Europa”, reż. Krzysztof Warlikowski, Magdalena Cielecka i Andrzej Chyra Foto: Magda Hueckel/ Mat. Pras.

Ewa Pilawska chciałaby, abyśmy poprzez dyskusję oraz dwie prezentacje „Europy” postawili pytania o twórczość Warlikowskiego. Jakie nowe spojrzenie na jego teatr przyniosła miniona dekada i jak jego twórczość się rozwija? Co zmieniło się od 2016 r. , czyli momentu otwarcia Nowego Teatru? Czy z „ojcobójcy” Warlikowski stał się mistrzem i autorytetem, punktem odniesienia dla polskiego teatru? Czy zrodziło to potrzebę krytyki i odrzucenia jego autorskiego języka teatralnego – intelektualnego, osobnego, niepowtarzalnego? Jak Polacy widzą Warlikowskiego, a jak widziany jest poza naszymi granicami? – pyta dyrektorka Ewa Pilawska.

Prezentacje „Europy” odbędą się 8 i 9 maja o 19:00 w Expo Łódź (Al. Politechniki 4). Panel dyskusyjny odbędzie się 9 maja o 13:00 w Expo Łódź.

Dyskusja będzie transmitowana na żywo za pośrednictwem YouTube Teatru Powszechnego w Łodzi. Odbędzie się w języku angielskim i symultanicznie będzie tłumaczona na język polski.

Wstęp na dyskusję odbywa się na podstawie biletów na dowolne spektakle Teatr Powszechny w Łodzi/XXXII Festiwalu lub biletu na panel w cenie 1 zł. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Teatr Powszechny w Łodzi prosi o rezerwowanie mailowo biletów w kasie: bilety@powszechny.pl

Producenci, twórcy i zespół aktorski „Europy"

Nowy Teatr w Warszawie w koprodukcji z Théâtre de Liège

„Europa” na podstawie „Przysięgi Europy” Wajdiego Mouawada

Przekład: Jacek Poniedziałek

Reżyseria: Krzysztof Warlikowski

Scenografia: Małgorzata Szczęśniak

Reżyseria światła: Felice Ross

Dramaturgia: Piotr Gruszczyński, Anna Lewandowska, Carolin Losch

Muzyka: Paweł Mykietyn

Choreografia: Claude Bardouil

Wideo: Kamil Polak

Obsada: Claude Bardouil, Andrzej Chyra, Magdalena Cielecka, Bartosz Gelner, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Maja Ostaszewska, Magdalena Popławska