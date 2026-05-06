Wizerunek Putina na wystawie zdjęć patriotycznych w parku miejskim w Symferopolu na Krymie, 25 kwietnia 2026 r.
Ilja Remesło, prawnik i bloger, przez blisko dekadę pracował dla kremlowskiej administracji, tropiąc i kompromitując działaczy opozycji. Mężczyzna, który przez lata był jednym z narzędzi Putina, teraz publicznie domaga się jego rezygnacji i postawienia przed sądem. Za krytykę dyktatora spędził miesiąc w szpitalu psychiatrycznym. Po opuszczeniu go udzielił „The Washington Post” pierwszego wywiadu dla zagranicznego medium.
Gazeta pisze, że Remesło był niegdyś częścią ekipy kremlowskich propagandystów, których głównym celem był Aleksiej Nawalny. W opublikowanym niedawno wywiadzie dla celebrytki i dziennikarki Kseni Sobczak przyznał, że opłacił emeryta, by ten złożył pozew sądowy przeciw Nawalnemu — pozew, który stał się jednym z elementów sprawy zakończonej dziewięcioletnim wyrokiem dla lidera opozycji. Nawalny zmarł w lutym 2024 r. w arktycznej kolonii karnej. Rządy zachodnie uznały jego śmierć za zabójstwo.
Remesło mówi, że żałuje swojej roli w tym procesie i chce ją odpokutować, działając jawnie przeciwko Putinowi — w nadziei, że pociągnie za sobą innych.
Gdy w marcu tego roku Remesło opublikował krytyczne wobec Putina posty, władze błyskawicznie zareagowały — umieszczając go przymusowo w szpitalu psychiatrycznym w Petersburgu. To klasyczne narzędzie represji, stosowane jeszcze w czasach sowieckich. Jednak po 30 dniach – co było zaskakujące w przypadku Kremla, który jeśli decyduje się uwięzić krytyka, nie wypuszcza go z więzienia tak szybko, na co istnieje wiele przykładów – Remesło odzyskał wolność.
„The Washington Post” odnotowuje, że Remesło stopniowo tracił wiarę w Putina — najpierw gdy uświadomił sobie, że błyskawiczna, kilkudniowa kampania mająca obalić prezydenta Zełenskiego zamieniła się w przewlekłą wojnę, a potem gdy Putin podczas puczu Prigożyna schował się za plecami innych, zamiast osobiście przejąć kontrolę nad sytuacją.
– Zrozumiałem, że to nie jest prezydent, na którego głosowałem. To nie jest osoba odważna i dzielna — mówi Remesło. — To zupełnie inny człowiek, który po prostu boi się realnego przeciwnika stanowiącego dla niego zagrożenie.
Dlaczego żołnierz, który „wypełnił zadanie", nigdy nie wróci do domu? Czym jest „Baba Jaga" nadlatująca od strony Ukrainy? A kim „dziadek w bunkrze...
We wspomnianym krytycznym poście na Telegramie Remesło wypunktował swoje zastrzeżenia do Putina, wpis kończąc stwierdzeniem, że jako „zbrodniarz wojenny i złodziej” powinien złożyć urząd i stanąć przed sądem. Oto zarzuty wobec Putina:
„The Washington Post” relacjonuje, że Remesło podczas wywiadu zapowiedział, że nie zamierza zaprzestać działań przeciwko Putinowi, zamilknąć, opuścić Rosję.
W rozmowie opisał też stan rosyjskich elit jako bliski wrzeniu. — Skala niezadowolenia jest kolosalna — mówił. — Mam wrażenie, że część systemu już zaczyna działać przeciwko Putinowi. To podobne do tego, co działo się u schyłku Związku Radzieckiego, kiedy ludzie nienawidzili partii i robili wszystko, żeby skończyła swój byt.
Jego słowa wpisują się w szerszy obraz pęknięć w wyższych kręgach kremlowskiej władzy, który wyłania się z rozmów przeprowadzonych przez redakcję gazety z rosyjskim urzędnikiem (proszącym o anonimowość), czołowym działaczem opozycji oraz analitykami.
Na kilka dni przed coroczną paradą wojskową w Moskwie rosyjskie władze zablokowały dostęp do mobilnego internetu wielu abonentom w stolicy Rosji –...
O tym, że na Kremlu toczy się walka o wpływy, mówił też waszyngtońskiemu dziennikowi Michaił Chodorkowski, były potentat naftowy, niegdyś najbogatszy człowiek w Rosji, a obecnie czołowy rosyjski opozycjonista mieszkający w Londynie. Według niego dowodzi tego trwające zaledwie miesiąc zamknięcie Remesły w szpitalu psychiatrycznym.
– Istnieje absolutnie wyraźny konflikt między administracją Putina a drugim zarządem FSB – powiedział Chodorkowski, mając na myśli jednostkę FSB odpowiedzialną za walkę z terroryzmem i obronę rosyjskiej konstytucji. – Ci ludzie zdobyli duże uprawnienia i zaczęli bardzo mocno dokręcać śrubę. Administracja na Kremlu próbuje w jakiś sposób dać Putinowi do zrozumienia, że może to doprowadzić do upadku – dodał Chodorkowski.
„The Washington Post” powołuje się na raport europejskiej agencji wywiadowczej, opublikowany przez niezależny rosyjski serwis iStories i potwierdzony równolegle przez „Financial Times” i CNN. Wynika z niego, że od początku marca Federalna Służba Ochrony (FSO) znacząco zaostrzyła protokoły bezpieczeństwa wokół Putina — m.in. z obawy, że mógłby on stać się celem drona, w tym niekoniecznie ukraińskiego, a wysłanego przez członków rosyjskich elit.
Osoby spotykające się z Putinem przechodzą teraz znacznie dokładniejsze kontrole. Pracownicy jego otoczenia nie mogą korzystać z telefonów ani żadnych urządzeń z dostępem do internetu, mają zakaz poruszania się komunikacją miejską. Putin od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 r. coraz częściej zarządza krajem z podziemnych bunkrów i drastycznie ograniczył publiczne wystąpienia.
Remesło komentuje te ustalenia jako „w szerokim zakresie zgodne z prawdą”. Zaostrzenie procedur przypisuje m.in. wstrząsowi po nieudanym buncie Jewgienija Prigożyna z czerwca 2023 r. oraz śmierci ajatollaha Chameneiego, wieloletniego sojusznika Moskwy — którą na Kremlu odebrano jako ostrzeżenie o możliwościach zachodniego wywiadu elektronicznego.
Według Remesły blisko połowa administracji prezydenckiej podziela jego ocenę Putina, choć publicznie nikt nie odważy się tego powiedzieć, bo za takie słowa grozi więzienie i konfiskata majątku.
— Putin w pewnym momencie zostanie obalony przez własne otoczenie, gdy stanie się dla niego całkowicie niewygodny — podsumowuje prawnik. — Taki właśnie los go czeka.
