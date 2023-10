Do Rosji i Białorusi dołączają kolejne kraje „łakomym okiem patrzące na zachodnie terytoria Ukrainy, wręcz gotowe do wspólnego z Rosją rozbioru Ukrainy, a oficjalnie gotowe brać udział w nakłanianiu Kijowa do zawarcia z Moskwą pokoju na warunkach Putina” - ocenia po wyborach na Słowacji gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych.