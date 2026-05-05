W tym roku rosyjskie władze zaostrzyły kontrolę nad internetem, blokując dostęp do sieci w urządzeniach mobilnych oraz zmuszając miliony Rosjan do korzystania z sieci VPN. Krytycy rosyjskiego przywódcy Władimira Putina uważają, że działania te stanowią próbę wzmocnienia kontroli wewnętrznej po czterech latach wojny z Ukrainą.

Oficjalne stanowisko Kremla głosi, że ograniczenia wprowadzono w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obliczu zwiększonego ryzyka ataku ukraińskich dronów.

Rosja ogranicza dostęp do internetu mobilnego w Moskwie

Agencja Reutera podała we wtorek, iż sześciu jej korespondentów przebywających w różnych częściach Moskwy potwierdziło, że ich telefony komórkowe nie mogły się połączyć z internetem mobilnym. Według ich relacji, w wielu rejonach stolicy Rosji możliwe było natomiast wykonywanie połączeń telefonicznych.

Rosyjscy operatorzy telefonii komórkowej ostrzegli, że możliwe będą problemy w dostępie do mobilnego internetu w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa w nadchodzących dniach. O możliwych problemach z mobilnym internetem oraz komunikatorami ostrzegł również Sbierbank, największy bank Rosji.

Z utrudnieniami muszą liczyć się także chcący skorzystać z usług przewozu osób. Oddział ds. taxi firmy Yandex, największej rosyjskiej spółki internetowej, przekazał, że z powodu ograniczeń w dostępie do sieci mogą wystąpić problemy z zamawianiem taksówek.

Centrum Moskwy, 4 maja 2026 r. Foto: REUTERS/Ramil Sitdikov

W piątym roku wojny Rosji z Ukrainą obie walczące strony prowadzą największą w historii wojnę dronową. Bezpilotowce dalekiego zasięgu wojsk rosyjskich i ukraińskich atakują różnego rodzaju cele, od stanowisk dowodzenia po obiekty infrastruktury krytycznej, daleko od strefy przyfrontowej, w której śmierć i zniszczenia sieją masowo stosowane drony krótkiego zasięgu.

Parada w Moskwie 9 maja mniejsza niż ostatnio

W sobotę 9 maja w centrum Moskwy odbędzie się defilada wojskowa z okazji Dnia Zwycięstwa, czyli zakończenia II wojny światowej. Tradycyjnie podczas tego wydarzenia na placu Czerwonym pojawiają się samobieżne wyrzutnie rakiet, armatohaubice, czołgi, transportery opancerzone i inny ciężki sprzęt wojskowy. Z oficjalnych zapowiedzi wynika, że w tym roku w defiladzie nie wezmą udziału żadne pojazdy wojskowe. „W związku z obecną sytuacją operacyjną” – tłumaczyło Ministerstwo Obrony Rosji.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówił, że z uwagi na „zagrożenie terrorystyczne” podejmowane są środki mające na celu zminimalizowanie niebezpieczeństwa. Przyznał, że defilada odbędzie się w ograniczonym formacie, inaczej niż przed rokiem, gdy wzięło w niej udział 11,5 tys. żołnierzy.

Rosja i Ukraina zapowiadają zawieszenie broni

W poniedziałek Rosja ogłosiła jednostronne zawieszenie broni, które ma obowiązywać 9 maja, ale jednocześnie zagroziła atakiem na centrum Kijowa, jeśli Ukraińcy spróbują zakłócić obchody 81. rocznicy zakończenia II wojny światowej organizowane w Moskwie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odpowiedział, że Ukraina nie otrzymała oficjalnej propozycji zawieszenia broni. Oświadczył przy tym, że Kijów wprowadzi jednostronne zawieszenie broni, poczynając od nocy z 5 na 6 maja.