Od kwietnia rząd Bolojana ma charakter mniejszościowy, po tym jak z proeuropejskiej koalicji, która go tworzy, wyszła Partia Socjaldemokratyczna (PSD), która – wraz z prawicową opozycją - złożyła wniosek o wotum nieufności.

Dlaczego rząd w Rumunii stracił większość w parlamencie?

Rząd Bolojana tworzą obecnie, oprócz konserwatywno-liberalnej PNL, liberalny Związek Ocalenia Rumunii (USR) i centroprawicowy Demokratyczny Związek Węgrów w Rumunii (UDMR). Rząd ma charakter proeuropejski w odróżnieniu od opozycyjnego, skrajnie prawicowych Sojuszu na rzecz jedności Rumunów (AUR) oraz partii S.O.S Rumunia.

Możliwy upadek rządu i przewidywany impas polityczny spowodowany niemożnością wyłonienia nowej większości, doprowadził do spadku wartości leja, kraj stanął też przed groźbą wzrostu kosztów obsługi zadłużenia.

PSD opuściła rząd i zaczęła wzywać do dymisji premiera w związku z forsowaną przez niego polityką oszczędności, która miała poprawić stan finansów publicznych Rumunii. Niepopularne cięcia sprawiły, że wyborcy socjaldemokratów zaczęli odpływać do skrajnej prawicy. Bolojanowi PSD zarzuciła też lekceważący stosunek do koalicjantów. Jednak sondaże wskazują, że Bolojan jest najpopularniejszym spośród polityków koalicji rządzącej.

Niestabilność polityczna może sprawić, że Rumunia straci szansę na uzyskanie ok. 10 mld euro z Europejskiego Funduszu Odbudowy, które mają zostać przekazane Bukaresztowi po wdrożeniu uzgodnionych reform (tzw. kamieni milowych). Rumunia ma na to czas do sierpnia.

Aby rząd upadł za jego odwołaniem musi zagłosować 233 parlamentarzystów (z 330).

Co się stanie jeśli rząd Rumunii przetrwa?

Jeśli nawet mniejszościowy rząd Bolojana przetrwa, wówczas po raz kolejny będzie musiał szukać poparcia w parlamencie na początku czerwca, gdy konieczne będzie zatwierdzenie przez parlament ministrów, którzy obecnie pełnią obowiązki ministrów z PSD, którzy wyszli z rządu. Bolojan będzie musiał uzyskać wotum zaufania dla rządu w nowym składzie.

W przypadku upadku rządu centrowy prezydent kraju Nicușor Dan będzie szukał wśród proeuropejskich ugrupowań kandydata na premiera, który będzie w stanie odtworzyć istniejącą przed wyjściem PSD z rządu koalicję. Socjaldemokraci deklarują, że wrócą do rządu, jeśli zmieni się premier. Jednak PNL na razie wyklucza możliwość wskazania innego kandydata na szefa rządu i powrót do koalicji z lewicą.

PSD zapewnia, że nie stworzy koalicji z AUR, która obecnie jest liderem sondaży w Rumunii. Z sondażu przeprowadzonego przez ośrodek CURS i opublikowanego przez serwis Hotnews.ro wynika, że AUR może dziś liczyć na poparcie rzędu 36,4 proc., niemal dwa razy większe niż w poprzednich wyborach. PSD zdobyłaby 24,6 proc. głosów, podczas gdy koalicja PNL, USR i UDMR – 35,3 proc. (niemal tyle samo ile w ostatnich wyborach). SOS Rumunia nie weszłaby do parlamentu.