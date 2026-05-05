Zapowiedź ze strony Stanów Zjednoczonych wobec Chin pojawiła się na kilka dni przed zaplanowaną na 14-15 maja wizytą prezydenta Donalda Trumpa w Pekinie, gdzie ma on podczas spotkań ze Xi Jinpingiem poruszyć między innymi kwestię deportacji.

Podróż ta jest ważna dla Trumpa, który liczy na uzyskanie od Pekinu ustępstw handlowych, które będzie mógł przedstawić jako sukces wyborcom przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi, mogącymi – jak sugerują sondaże – przynieść straty Partii Republikańskiej.

Ograniczenie nielegalnej imigracji, ważny punkt programu wyborczego Donalda Trumpa

Od powrotu do Białego Domu na początku ubiegłego roku Trump groził cłami i sankcjami licznym krajom za nieprzyjmowanie deportowanych osób. Radykalna polityka imigracyjna – jak przypomina Reuters – stanowiła ważny punkt kampanii wyborczej Donalda Trumpa do Białego Domu.

Chiny sprzeciwiają się prośbom USA o przyjęcie z powrotem dziesiątek tysięcy obywateli, którzy przekroczyli dozwolony czas pobytu lub nielegalnie wjechali do kraju.

Kiedy Donald Trump objął urząd, Chiny zasugerowały, że są gotowe przyjąć „potwierdzonych obywateli Chin” po weryfikacji. Pekin stwierdził, że wymaga to czasu.

Po przyjęciu na początku 2025 r. ok. 3 tys. deportowanych – takie deportacje odbywają się zazwyczaj wyczarterowanymi lub regularnymi lotami – Chiny ograniczyły współpracę – ujawnił wysoki rangą urzędnik USA, zastrzegający sobie anonimowość. – Odmawiają pełnej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w kwestii przyjęcia z powrotem swoich obywateli – powiedział, nazywając to „naruszeniem międzynarodowych zobowiązań Chin i ich odpowiedzialności wobec swojego narodu”.

Rozmówca Reutera dodał, że jeśli Chiny nie zwiększą współpracy w zakresie deportacji, Stany Zjednoczone rozważą zwiększenie kaucji gotówkowych przy składaniu wniosków wizowych, a także odmowę wydania większej liczby wiz i zablokowanie wjazdów na granicy. – Bezczynność chińskiego rządu utrudni w przyszłości podróżowanie przestrzegającym prawa obywatelom Chin – zauważył urzędnik.

Poproszona o komentarz ambasada Chin w Waszyngtonie nie odpowiedziała na prośbę agencji o komentarz. Wcześniej Pekin oświadczył, że sprzeciwia się nielegalnej migracji i nazywa ją „problemem międzynarodowym, który wymaga współpracy między krajami”, ale współpracy nie podjął.

Polityka imigracyjna Donalda Trumpa

Trump prowadzi politykę imigracyjną, obejmującą m.in. agresywne deportacje, cofanie wiz i zielonych kart oraz sprawdzanie wpisów w mediach społecznościowych i publicznych aktywności imigrantów.

Za rządów Joe Bidena liczba obywateli Chin nielegalnie przekraczających granicę USA – dotąd nieznaczna – na skutek kryzysu w chińskiej gospodarce i ograniczeń związanych z pandemią Covid-19, mocno wzrosła, a uzyskanie wiz do USA stało się trudniejsze.

Jak poinformował urzędnik, w USA przebywa obecnie ponad 100 tys. „nieudokumentowanych” obywateli Chin. Ponad 30 tys. z nich otrzymało ostateczne nakazy deportacji, a władze zatrzymały ponad półtora tysiąca osób z tej grupy. – Większość z tej ostatniej kategorii popełniła inne przestępstwa – zastrzegł rozmówca.

Ilu obywateli Chin przebywa nielegalnie w Stanach Zjednoczonych?

Niezależne szacunki dotyczące liczby nieudokumentowanych obywateli Chin w USA są zróżnicowane. Niezależny amerykański think tank Migration Policy Institute (MPI) podał, że w połowie 2022 r. aż 239 000 chińskich imigrantów nie miało zezwolenia na pobyt w Stanach Zjednoczonych.

Inne kraje, w których w USA przebywa duża liczba osób bez dokumentów, w tym Indie, w pełni współpracują ze Stanami Zjednoczonymi – zauważył rozmówca agencji Reutera.

Kłopoty z wymianą dokumentów

Stany Zjednoczone chcą, aby Pekin wyraził zgodę na opłacane przez Stany Zjednoczone czarterowe loty Służby Celnej i Ochrony Granic (ICE) z deportowanymi.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi imigracji i obywatelstwa, Stany Zjednoczone mogą nakładać sankcje wizowe na kraje uznane za „oporne” w spełnianiu wniosków o powrót deportowanych.