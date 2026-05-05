Drony były strącane nad obwodami briańskim, biełgorodzkim, woroneskim, kurskim, kałuskim, smoleńskim, orłowskim, twerskim, tulskim, riazańskim, pskowskim, nowogrodzkim, leningradzkim, rostowskim, wołgogradzkim, moskiewskim, nad okupowanym Krymem, a także nad Tatarstanem, Krajem Krasnodarskim i Morzem Azowskim.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin informował w nocy i nad ranem o sześciu dronach strąconych na podejściach do Moskwy.

Ukraińskie media: Czeboksary zaatakowane przy użyciu pocisku manewrującego Flaming

Gubernator obwodu leningradzkiego, Aleksandr Drozdenko poinformował z kolei, że nad obwodem strącono 18 ukraińskich dronów. W wyniku ataku doszło do pożaru na terenie strefy przemysłowej w mieście Kiriszy, gdzie znajduje się duża rafineria ropy naftowej Kinief, należąca do spółki Surgutnieftiegaz. Rafineria ta przerabia rocznie nawet do 21 mln ton ropy. W związku z atakiem dronów na obwód leningradzki na ok. dwie godziny zawieszono działanie lotniska Pułkowo.

Dwie osoby zostały ranne w ataku dronów na obwód briański – poinformował gubernator tego obwodu, Aleksandr Bogomaz. Ukraińskie drony miały zaatakować wieś Demjanki, w której ranni zostali mężczyzna i kobieta – wynika z wpisu Bogomaza umieszczonego na jego profilu na Facebooku. Rannych hospitalizowano.

Zaatakowane zostały też Czeboksary, gdzie w wyniku ataku ranne zostały trzy osoby. W czasie ataku ucierpiało m.in. centrum handlowe. W mieście, które jest stolicą Republiki Czuwajskiej

Ukraińskie media informują, że celem ataku na stolicę Republiki Czuwajskiej była fabryka VNIIR-Progress, w której powstają m.in. anteny i systemy łączności, również na potrzeby rosyjskiej armii. Ukraińcy do ataku na fabrykę mieli użyć pocisku manewrującego Flaming własnej produkcji.

Minister edukacji Republiki Czuwajskiej Dmitrij Zacharow poinformował rano, że szkoły na terenie Republiki, w związku z groźbą ataku dronów przechodzą na zdalny tryb nauczania. Z kolei do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym zaapelowano o pozostawienie dzieci w domach.

Z kolei gubernator Republiki Czuwajskiej Oleg Nikołajew poinformował, że nad ranem ponownie doszło do ataku dronów na Czeboksary. Mieszkańców miasta wezwał do pozostania w bezpiecznych miejscach w związku z zagrożeniem z powietrza. Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował o zawieszeniu działania lotniska w Czeboksarach.

Alarm powietrzny ogłoszono też w nocy na terenie Uralskiego Okręgu Federalnego.

Rosja i Ukraina zapowiadają, niezależnie od siebie, zawieszenie broni

Dzień wcześniej Rosja ogłosiła jednostronne zawieszenie broni, które ma obowiązywać 9 maja, ale jednocześnie zagroziła atakiem na centrum Kijowa, jeśli Ukraińcy spróbują zakłócić obchody 81. rocznicy zakończenia II wojny światowej organizowane w Moskwie.

W odpowiedzi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina nie otrzymała oficjalnej propozycji zawieszenia broni, ale zdeklarował, iż Kijów wprowadzi jednostronne zawieszenie broni poczynając od nocy z 5 na 6 maja.