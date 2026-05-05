Rodzic samotnie wychowujący dziecko może ubiegać się o specjalny dodatek
Informacje na temat dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zasady dotyczące tego dodatku oraz jego wysokość określają Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz Rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2024 r. Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka do zasiłku rodzinnego wynosi 193 zł miesięcznie na dziecko. Jednocześnie dodatek ten nie może być wyższy niż 386 zł na wszystkie dzieci.
Wyższe świadczenie przysługuje na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wówczas kwota dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, a więc tym samym wynosi 273 zł. Jednocześnie dodatek nie może być zwiększony o więcej niż 160 zł na wszystkie dzieci.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, jak informuje MRPiPS, przysługuje:
Dodatek przysługuje jednak tylko wówczas, „[…] jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka”. Może mieć to miejsce w sytuacji, gdy:
Ponadto dodatek przysługuje pełnoletniej osobie do ukończenia 24. roku życia, która uczy się w szkole lub w szkole wyższej, pod warunkiem, że oboje jej rodzice nie żyją.
