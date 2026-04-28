Mowa o obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej oraz wysokości kwot określonych w umowach.

Wspomniane świadczenia podlegają, na podstawie art. 86, ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, „[…]waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, od dnia 1 czerwca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie od roku kalendarzowego, w którym była przeprowadzona ostatnio waloryzacja, przekroczył 105 proc.”.

Nowa wysokość świadczeń m.in. dla rodzin zastępczych

Od 1 czerwca minimalna kwota świadczenia na utrzymanie dziecka wziętego pod pieczę przysługująca rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka wynosić będzie w przypadku dziecka umieszczonego w:

rodzinie zastępczej spokrewnionej – 1075 zł;

rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka – 1628 zł.

Ponadto do 328 zł wzrośnie również minimalna kwota dodatku przysługującego na dziecko:

legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

umieszczone w pieczy zastępczej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Od 1 czerwca 2026 r. wzrośnie wysokość pomocy osobom usamodzielnianym

Od 1 czerwca wzrośnie również wysokość pomocy udzielanej osobom usamodzielnianym. W przypadku kontynuowania przez te osoby nauki kwota minimalnego świadczenia wyniesie 815 zł.

Natomiast minimalna wysokość pomocy na usamodzielnienie w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną, jeśli osoba ta przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat, wynosić będzie 5364 zł.

Z kolei minimalna wysokość pomocy na usamodzielnienie osoby opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną wynosić będzie w przypadku przebywania w pieczy zastępczej przez okres:

powyżej 3 lat – 10723 zł;

od 2 do 3 lat – 5364 zł;

poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku – 2683 zł.

Ponadto od 1 czerwca pomoc na zagospodarowanie wypłacana jednorazowo wynosić będzie minimum 2439 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – minimum 4875 zł.