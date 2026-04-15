Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, bo o nim mowa, bywa też potocznie nazywane świadczeniem Mama 4+ lub matczyną emeryturą. Pobierają je bowiem głównie kobiety.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie Mama 4+?

O rodzicielskie świadczenie uzupełniające można ubiegać się od 1 marca 2019 r. Celem świadczenia Mama 4+ jest, jak informuje na swojej stronie internetowej ZUS, zapewnienie niezbędnych środków na utrzymanie osobom, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały.

Aby otrzymać świadczenie Mama 4+, należy spełnić następujące warunki:

  • nie mieć dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania;
  • mieszkać w Polsce i mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16. roku życia);
  • mieć polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce bądź – w przypadku cudzoziemców – zalegalizowany pobyt w Polsce;
  • w przypadku kobiet – mieć ukończone 60 lat i być matką, która wychowała co najmniej 4 dzieci;
  • w przypadku mężczyzn – mieć ukończone 65 lat i być ojcem, który wychował co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Warunek dotyczący wychowania dzieci dotyczy – jak wyjaśnia na swojej stronie internetowej ZUS – „[…] dzieci własnych, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej”.

Jak otrzymać świadczenie Mama 4+? Ile wynosi od 1 marca 2026 r.?

Świadczenie Mama 4+ nie jest przyznawane z urzędu. W związku z tym, aby je otrzymać, należy złożyć do ZUS wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające (ERSU) wraz z wymaganymi załącznikami. Do tych ostatnich zalicza się m.in. informacja o numerach PESEL dzieci oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej. W przypadku podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników wniosek trzeba złożyć do KRUS.

Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w przypadku osób, które nie pobierają emerytury ani renty, jest równa najniższej emeryturze i podlega corocznej waloryzacji. Oznacza to, że od 1 marca 2026 r. świadczenie to wynosi 1978,49 zł.

O świadczenie Mama 4+ mogą ubiegać się również osoby, które otrzymują emeryturę, jednak jest ona niższa od tej minimalnej. Wówczas wysokość świadczenia będzie równa różnicy między najniższą a pobieraną emeryturą. Świadczenie nie przysługuje osobom, których emerytura jest wyższa od najniższej.

