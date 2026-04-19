Obecnie osoby spełniające warunki do przyznania renty wdowiej mogą pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i jednocześnie własne świadczenie emerytalne lub rentowe w odpowiednich proporcjach (100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej lub 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia). Mają też prawo samodzielnie wybrać korzystniejszą finansowo opcję. Od 1 stycznia 2027 r. wysokość drugiego ze świadczeń wypłacanych w zbiegu zostanie podwyższona ze wspomnianych 15 proc. do 25 proc.

Zasady wypłat renty wdowiej

Zmiany te wynikają z przepisów wprowadzających rentę wdowią – ustawy z 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Chociaż przepisy dotyczące świadczenia weszły w życie 1 stycznia 2025 r., to jego wypłata ruszyła od 1 lipca 2025 r.

Rentę wdowią mogą otrzymać osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

osiągnęły wiek emerytalny (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat);

pozostawały we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka;

nabyły prawo do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, jednak nie wcześniej niż w dniu, w którym ukończyły 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna);

nie są obecnie w związku małżeńskim.

Gdzie złożyć wniosek o rentę wdowią?

Aby otrzymać rentę wdowią, należy złożyć specjalny wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD) do organu emerytalno-rentowego (ZUS, KRUS, WBE, ZER-MSWiA lub BESW), w którym senior jest uprawniony do pobierania jednego ze świadczeń, a więc swojego świadczenia lub renty rodzinnej. Wniosek złożyć można osobiście, a także wysłać pocztą, za pomocą ePUAP lub za pośrednictwem systemu e-Doręczeń.

Należy przy tym pamiętać, że aby ubiegać się o rentę wdowią, należy mieć najpierw przyznane prawo zarówno do swojego świadczenia, jak i do renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

Na stronie ZUS znaleźć można ankietę, dzięki której wszyscy zainteresowani mogą sprawdzić, czy spełniają warunki do otrzymania renty wdowiej.

Ile wynosi renta wdowia? Aktualny limit

Zgodnie z przepisami łączna suma świadczeń pobieranych w zbiegu (własnej emerytury lub renty oraz renty rodzinnej) nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.

Ta ostatnia do końca lutego 2026 r. wynosiła 1878,91 zł, co oznaczało limit renty wdowiej w kwocie 5636,73 zł. Natomiast po marcowej waloryzacji, po której świadczenia wzrosły o 5,3 proc., najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł. Tym samym, jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, aktualny limit renty wdowiej to 5935,47 zł. W przypadku, gdy suma renty rodzinnej i własnego świadczenia przekroczy wspomnianą kwotę, renta wdowia jest pomniejszana o kwotę przekroczenia.