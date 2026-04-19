Od 1 stycznia 2027 r. wzrośnie kwota renty wdowiej
Obecnie osoby spełniające warunki do przyznania renty wdowiej mogą pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i jednocześnie własne świadczenie emerytalne lub rentowe w odpowiednich proporcjach (100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej lub 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia). Mają też prawo samodzielnie wybrać korzystniejszą finansowo opcję. Od 1 stycznia 2027 r. wysokość drugiego ze świadczeń wypłacanych w zbiegu zostanie podwyższona ze wspomnianych 15 proc. do 25 proc.
Zmiany te wynikają z przepisów wprowadzających rentę wdowią – ustawy z 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Chociaż przepisy dotyczące świadczenia weszły w życie 1 stycznia 2025 r., to jego wypłata ruszyła od 1 lipca 2025 r.
Rentę wdowią mogą otrzymać osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:
Aby otrzymać rentę wdowią, należy złożyć specjalny wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD) do organu emerytalno-rentowego (ZUS, KRUS, WBE, ZER-MSWiA lub BESW), w którym senior jest uprawniony do pobierania jednego ze świadczeń, a więc swojego świadczenia lub renty rodzinnej. Wniosek złożyć można osobiście, a także wysłać pocztą, za pomocą ePUAP lub za pośrednictwem systemu e-Doręczeń.
Należy przy tym pamiętać, że aby ubiegać się o rentę wdowią, należy mieć najpierw przyznane prawo zarówno do swojego świadczenia, jak i do renty rodzinnej po zmarłym małżonku.
Na stronie ZUS znaleźć można ankietę, dzięki której wszyscy zainteresowani mogą sprawdzić, czy spełniają warunki do otrzymania renty wdowiej.
Zgodnie z przepisami łączna suma świadczeń pobieranych w zbiegu (własnej emerytury lub renty oraz renty rodzinnej) nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.
Ta ostatnia do końca lutego 2026 r. wynosiła 1878,91 zł, co oznaczało limit renty wdowiej w kwocie 5636,73 zł. Natomiast po marcowej waloryzacji, po której świadczenia wzrosły o 5,3 proc., najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł. Tym samym, jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, aktualny limit renty wdowiej to 5935,47 zł. W przypadku, gdy suma renty rodzinnej i własnego świadczenia przekroczy wspomnianą kwotę, renta wdowia jest pomniejszana o kwotę przekroczenia.
