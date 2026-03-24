Nawet 5935,47 zł co miesiąc z ZUS. Renta wdowia już dla 1,6 mln osób

„Z renty wdowiej skorzystało już 1,6 mln osób” – przyznała ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w ostatniej rozmowie z „Rzeczpospolitą”. W tym roku świadczenie po raz pierwszy zostało zwaloryzowane. Ile obecnie wynosi i komu przysługuje?

Publikacja: 24.03.2026 09:40

Renta wdowia w 2026 roku. Nowa kwota wypłat od 1 marca

Renta wdowia w 2026 roku. Nowa kwota wypłat od 1 marca

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Ile wynosi renta wdowia po ostatniej waloryzacji?
  • Jakie kryteria uprawniają do otrzymania renty wdowiej?
  • Jak obliczana jest maksymalna kwota, którą można otrzymać w ramach renty wdowiej?
  • Jakie procedury należy spełnić, aby złożyć wniosek o rentę wdowią?

Przepisy dotyczące renty wdowiej weszły w życie 1 stycznia 2025 r., jednak wypłata świadczenia ruszyła dopiero od 1 lipca 2025 r. Osoby, którym zostanie ono przyznane, mają możliwość pobierania renty rodzinnej po zmarłym małżonku i jednocześnie własnego świadczenia emerytalnego lub rentowego w wybranej proporcji – jako 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. „własnego” świadczenia lub 100 proc. „własnego” świadczenia oraz 15 proc. renty rodzinnej.

Ile wynosi renta wdowia po waloryzacji?

Renta wdowia jest jedną z nowości, które wprowadził obecny rząd. Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wspomniała o niej podczas wyliczania zmian, jakie zadziały się w polityce w ciągu ostatnich 2 lat.

Renta wdowia, podobnie jak świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki do emerytur i rent podlega corocznej waloryzacji. Oznacza to, że wypłacana w jej ramach kwota została podwyższona od 1 marca. Zgodnie z obowiązującymi przepisami suma wspomnianych dwóch świadczeń (własnej emerytury lub renty oraz renty rodzinnej) nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Przed 1 marca było to 5636,73 zł, ponieważ najniższa emerytura wynosiła wtedy 1878,91 zł.

Ile obecnie wynosi maksymalna kwota? Należy zacząć od tego, że tegoroczny wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniósł 105,3 proc., co oznacza, że renta wdowia oraz inne świadczenia podlegające waloryzacji wzrosły o 5,3 proc. Od 1 marca kwota najniższej emerytury wynosi 1978,49 zł, w związku z czym jej trzykrotność, a zarazem limit dotyczący renty wdowiej to obecnie 5935,47 zł. Co ważne, jest to podwyżka z urzędu, w związku z czym nie trzeba składać żadnego wniosku w tej sprawie. Waloryzacja obejmie wszystkie świadczenia przyznane do końca lutego 2026 r. Jeśli okaże się, że suma renty rodzinnej i własnego świadczenia przekroczy tę kwotę, wówczas świadczenia są pomniejszane o kwotę przekroczenia. Od 2027 r. planowana jest kolejna podwyżka oprócz waloryzacji – osoby uprawnione otrzymają nie 15, a 25 proc. drugiego świadczenia.

Komu przysługuje renta wdowia?

O rentę wdowią mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • osiągnęły wiek emerytalny (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat),
  • do dnia śmierci współmałżonka pozostawały z nim we wspólności małżeńskiej,
  • nabyły prawo do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, jednak nie wcześniej niż w dniu, w którym ukończyły 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna),
  • nie są obecnie w związku małżeńskim.

Wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń w ramach renty wdowiej (ERWD) można złożyć zarówno w ZUS, jak i KRUS, WBE, ZER-MSWiA lub BESW. Osoby, które na ten moment mają prawo tylko do jednego świadczenia (np. własnej emerytury), ale spełniają warunki do otrzymania drugiego (renty rodzinnej), najpierw muszą złożyć wniosek o drugie świadczenie, a dopiero potem wniosek o rentę wdowią. ZUS udostępnił również ankietę, w której można sprawdzić, czy dana osoba spełnia warunki do łączenia świadczeń w ramach renty wdowiej oraz kalkulator pozwalający ustalić, jaki wariant zbiegu świadczeń jest najkorzystniejszy.

Wniosek w sprawie renty wdowiej należy złożyć w organie emerytalno-rentowym, w którym dana osoba jest uprawniona do pobierania jednego ze świadczeń. Można to zrobić osobiście w placówce, wysłać pocztą, za pomocą ePUAP lub za pośrednictwem systemu e-Doręczeń.

