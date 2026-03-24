Z tego artykułu dowiesz się: Ile wynosi renta wdowia po ostatniej waloryzacji?

Jakie kryteria uprawniają do otrzymania renty wdowiej?

Jak obliczana jest maksymalna kwota, którą można otrzymać w ramach renty wdowiej?

Jakie procedury należy spełnić, aby złożyć wniosek o rentę wdowią?

Przepisy dotyczące renty wdowiej weszły w życie 1 stycznia 2025 r., jednak wypłata świadczenia ruszyła dopiero od 1 lipca 2025 r. Osoby, którym zostanie ono przyznane, mają możliwość pobierania renty rodzinnej po zmarłym małżonku i jednocześnie własnego świadczenia emerytalnego lub rentowego w wybranej proporcji – jako 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. „własnego” świadczenia lub 100 proc. „własnego” świadczenia oraz 15 proc. renty rodzinnej.

Ile wynosi renta wdowia po waloryzacji?

Renta wdowia jest jedną z nowości, które wprowadził obecny rząd. Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wspomniała o niej podczas wyliczania zmian, jakie zadziały się w polityce w ciągu ostatnich 2 lat.

Renta wdowia, podobnie jak świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki do emerytur i rent podlega corocznej waloryzacji. Oznacza to, że wypłacana w jej ramach kwota została podwyższona od 1 marca. Zgodnie z obowiązującymi przepisami suma wspomnianych dwóch świadczeń (własnej emerytury lub renty oraz renty rodzinnej) nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Przed 1 marca było to 5636,73 zł, ponieważ najniższa emerytura wynosiła wtedy 1878,91 zł.