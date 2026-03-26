13. emerytura przysługuje osobom, które na dzień 31 marca 2026 r. posiadają prawo do świadczeń emerytalno–rentowych, co oznacza, że nie mogło ono zostać zawieszone. Trzynastka przysługuje wszystkim uprawnionym, niezależnie od wysokości głównego świadczenia.

Kiedy wypłata 13. emerytury w 2026 roku?

Trzynastka jest wypłacana razem z emeryturą lub rentą w kwietniowym terminie płatności. ZUS standardowo wypłaca główne świadczenia w sześciu terminach – w 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dniu miesiąca. Z uwagi na to, że 6 kwietnia wypada w święto – Poniedziałek Wielkanocny, wypłata nastąpi w ostatni dzień roboczy, czyli w piątek 3 kwietnia.

Oznacza to, że spora część emerytów i rencistów otrzyma świadczenie jeszcze przed Wielkanocą. W przypadku ostatniego terminu wypłaty przypadającego na 25 kwietnia również można spodziewać się zmiany, ponieważ wypada on w sobotę. Oznacza to, że środki zostaną wypłacone dzień wcześniej, w piątek.

Ile wyniesie 13. emerytura w 2026 r.?

Dzięki marcowej waloryzacji, która wyniosła 5,3 proc., świadczenie wzrośnie niemal o 100 zł w porównaniu z kwotą z zeszłego roku. 13. emerytura przysługuje w wysokości najniższej emerytury, co oznacza, że po waloryzacji wynosi 1 978,49 zł.

Od tej kwoty zostanie potrącona składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy, co oznacza, że faktycznie wypłacone świadczenie będzie nieco niższe. Z kwoty 13. emerytury nie dokonuje się natomiast potrąceń i egzekucji.

Warto mieć na uwadze fakt, że nie każda osoba otrzyma taką samą kwotę netto. Ostateczna wysokość trzynastki zależy od wysokości podstawowej emerytury lub renty, którą dana osoba otrzymuje co miesiąc z ZUS. W praktyce im wyższe jest główne świadczenie, tym niższa kwota netto 13. emerytury.

Dodatkowe świadczenie wypłaca nie tylko ZUS, ale również KRUS, Wojskowe Biura Emerytalne MON oraz Zakład Emerytalno–Rentowy MSWiA. W przypadku zbiegu świadczeń, np. gdy osoba otrzymuje emeryturę zarówno z KRUS, jak i z ZUS, przysługuje tylko jedna trzynastka.