Brytyjska piosenkarka albańsko-kosowskiego pochodzenia już od blisko roku domaga się od Samsunga zaprzestania wykorzystywania jej wizerunku na opakowaniach swoich produktów. W czerwcu ubiegłego roku Dua Lipa dowiedziała się, że jej chronione prawem autorskim zdjęcie widnieje na frontach kartonowych pudeł z telewizorami firmy przeznaczonymi do sprzedaży detalicznej. Gwiazda zażądała wtedy usunięcia fotografii z kartonów. Jak twierdzą jej prawnicy, producent elektroniki wielokrotnie odmawiał spełnienia tej prośby.

Kupowali telewizory Samsunga, bo widniała na nich Dua Lipa? Gwiazda idzie do sądu

Dua Lipa postanowiła więc przenieść sprawę do sądu. Jak donosi agencja Reutera, piosenkarka złożyła pozew przeciwko Samsung Electronics, domagając się co najmniej 15 mln dol. odszkodowania. Dokumenty wpłynęły w zeszły piątek do sądu federalnego w Kalifornii.

W pozwie prawnicy artystki oskarżyli południowokoreańskiego giganta technologicznego o bezprawne wykorzystanie jej wizerunku w celu czerpania korzyści z rzekomego wsparcia produktu przez artystkę. Fotografia, która miała zostać wykorzystana na opakowaniach telewizorów, nosi tytuł „Dua Lipa – Backstage at Austin City Limits, 2024”. Jak podkreślono w pozwie, Dua Lipa jest jedyną właścicielką wszelkich praw, tytułów i udziałów związanych z tym obrazem.

Oprócz naruszenia praw autorskich i znaków towarowych, Dua Lipa oskarżyła Samsung Electronics o naruszenie prawa do wizerunku. Prawnicy gwiazdy dołączyli do wniosku zrzuty ekranu z postów i komentarzy w mediach społecznościowych, które mają dowodzić, że wizerunek gwiazdy skłaniał potencjalnych klientów do zakupu. Jeden z tych zrzutów pokazuje komentarz fana, który stwierdził, że kupiłby telewizor „tylko dlatego, że jest na nim Dua”.

W podsumowaniu dodano, że nieautoryzowane działania Samsunga spowodowały i nadal powodują „osłabienie tożsamości marki i renomy handlowej” piosenkarki poprzez wprowadzanie konsumentów w błąd i sugerowanie, że artystka aprobuje i promuje dany produkt.

Rzecznik Samsung Electronics odmówił komentarza, wyjaśniając, że firma nie wypowiada się na temat toczących się postępowań sądowych.