Jak czytamy na stronie prezydent.pl, Karol Nawrocki zdecydował o zawetowaniu ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne, wskazując, iż w wyniku likwidacji instytucji, powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego oraz utraty ciągłości postępowań, co bezpośrednio zagraża fundamentom zaufania do państwa. Zdaniem Prezydenta, ustawa zakładająca odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej, a następnie rozproszenie kompetencji jednostki pomiędzy Policję, ABW i KAS, może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją.

Reklama Reklama

Dlaczego prezydent chce ochronić CBA

W nagraniu opublikowanym w poniedziałek na profilu prezydenta w serwisie X, Karol Nawrocki wylicza, że na jego biuro od sierpnia trafiło 241 ustaw, przy czym większość to przepisy techniczne, np. wynikające z konieczności dostosowania do prawa unijnego. Zdaniem prezydenta, Polacy wciąż czekają na ustawy będące realizacją obietnic wyborczych rządzącej koalicji.

- Tym bardziej jej trudno zaakceptować sytuację, w której parlament z inicjatywy rządzących zajmuje się projektami prowadzącymi do osłabienia państwa polskiego i jego instytucji. Tak właśnie odczytuję ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. (...) Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat dziewięćdziesiątych, gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko. Wpływy polityka i mienie państwowe, bo nikt tego nie pilnował. Nikt nie kontrolował. Dlatego zdecydowałem o zawetowaniu ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne - tłumaczy na nagraniu Karol Nawrocki.

Czytaj więcej Służby mundurowe Centralne Biuro Antykorupcyjne zniknie? Sejm zdecydował Sejm uchwalił w piątek ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Instytucja ta zniknie 1 października 2026 roku, jeśli ustawę podpisze pre...

Prezydent dodał, że nie sprzeciwia się reformie CBA, ale – jak mówi – „czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja”.

- Ustawa zakłada odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej na rzecz systemu rozproszonego pomiędzy Policją, ABW i Krajową Administracją Skarbową. Powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego, utraty ciągłości postępowań i odejścia doświadczonych funkcjonariuszy. Nie można w kilka miesięcy odbudować wiedzy operacyjnej sieci kontaktów i specjalistycznych kompetencji tworzonych przez 20 lat. (...) Likwidacja CBA i przeniesienie jego kompetencji do struktur podległych ministrowi oraz premierowi oznacza odebranie państwu niezależnego narzędzia kontroli władzy. To szczególnie niepokojące, że z ustawy znika również zapis o kontroli Sejmu nad działalnością szefa CBA – wskazuje prezydent.

Prezydent obawia się masowego wykupu polskiej ziemi

Drugą zawetowaną ustawą jest nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, dotycząca uproszczenia obrotu ziemią rolną dla przedsiębiorców. Prezydent Karol Nawrocki sprzeciwia się rozwiązaniom, które – jak uważa – pod pretekstem deregulacji prowadzą do drastycznego ograniczenia kontroli państwowej nad obrotem polską ziemią rolną. Jego zdaniem, proponowane rozwiązania są szczególnie niebezpieczne dla mniejszych gospodarstw rolnych, które w wyniku zaostrzającej się konkurencji mogłyby zostać wypchnięte z rynku.

- Choć ustawa przedstawiona była jako deregulacja, w praktyce osłabiała jeden z istotnych instrumentów kontroli państwa nad obrotem polską ziemią rolną. Ziemia nie jest zwykłym towarem. Jest częścią narodowego dziedzictwa, podstawą bezpieczeństwa żywnościowego i fundamentem bytu polskiej wsi. Konsekwentnie powtórzę. Polska ziemia w polskich rękach – wyjaśnia Nawrocki na nagraniu.

Ustawy z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał dziewięć ustaw, w tym ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej, której przepisy mają pomóc w odbudowie infrastruktury ochronnej i poprawie koordynacji działań państwa. Podpisał także: nowelizację ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, która wzmacnia ochronę rolników działających w grupach i spółdzielniach, czyli w ramach tych form organizacyjnych, do których państwo od lat zachęcało; ustawę o wsparciu studentów z niepełnosprawnościami, która eliminuje lukę prawną, uniemożliwiającą finansowanie wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami na poziomie studiów podyplomowych; ustawę o europejskim punkcie dostępu do danych finansowych, czyli rozwiązanie techniczne, wynikające z konieczności dostosowania do przepisów unijnych; ustawę o zwalczaniu korupcji zagranicznej, realizującą rekomendacje OECD dot. porządku właściwości sądów w szczególnie doniosłych sprawach korupcji zagranicznej.

Karol Nawrocki podpisał także ustawę dotycząca finansowania Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, która wprowadza rozwiązania precyzujące sposób finansowania kluczowej uczelni medycznej kształcącej lekarzy wojskowych – dostosowuje przepisy do rozwiązań przewidzianych przez ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 roku; ustawę o deregulacji audytu i rachunkowości, której celem jest zwiększenie efektywności zarządzania środkami publicznymi oraz uszczelnienie systemu audytu i kontroli długu; ustawę o pożyczkach ARP dla górnictwa i strategicznych przedsiębiorstw; która umożliwia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielanie pożyczek przedsiębiorstwom o istotnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, przede wszystkim podmiotom z sektora górnictwa węgla kamiennego; a także nowelizację ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która zakłada zmiany w zarządzaniu długiem i audycie środków unijnych, rozszerzenie klauzuli obronnej oraz zmiany w audycie wewnętrznym.

Artykuł będzie uzupełniany