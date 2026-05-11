Badanie dotyczące przywództwa w PiS przyniosło zaskakujące wyniki. Respondenci mieli wskazać, czyj głos jest dziś najważniejszy w partii: Jarosława Kaczyńskiego, Przemysława Czarnka czy Mateusza Morawieckiego.

Wśród wszystkich ankietowanych 40 proc. wskazało Kaczyńskiego jako najważniejszą osobę w PiS. Morawiecki uzyskał 10 proc., a Czarnek 7 proc. Niezdecydowanych w tej kwestii jest 42 proc. Jeśli jednak pominąć osoby niezdecydowane, przewaga prezesa staje się wyraźniejsza: Kaczyński zdobywa 69 proc. wskazań, Morawiecki 18 proc., a Czarnek 13 proc.

Podobny obraz widać wśród wyborców innych ugrupowań. Po wyłączeniu osób niezdecydowanych aż 74 proc. badanych spoza wyborców PiS uważa, że to Kaczyński pozostaje najważniejszym politykiem partii.

Dla wyborców poszczególnych partii politycznych wciąż to Jarosław Kaczyński pozostaje liderem największej partii opozycyjnej, ale rośnie odsetek tych, którzy nie potrafią wskazać, kto rządzi PiS-em.

W rządzącej koalicji najmniej niezdecydowanych w PSL

Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej 52 proc. postrzega Kaczyńskiego jako lidera PiS, 8 proc. – Morawieckiego, a 1 proc. – Czarnka (40 proc. nie wie). Bardziej zdecydowani są wyborcy PSL, wśród których 61 proc. wskazało obecnego prezesa PiS, 8 proc. – byłego premiera Mateusza Morawieckiego, a potencjalnego przyszłego szefa rządu, Przemysława Czarnka – 4 proc. (27 proc. wybrało odpowiedź: „trudno powiedzieć”).

Co czwarty wyborca Prawa i Sprawiedliwości, pytany o lidera partii, wybiera odpowiedź: trudno powiedzieć

53 proc. wyborców Lewicy jako lidera PiS wskazało Kaczyńskiego, 10 proc. – Morawieckiego, a 4 proc. – Czarnka (33 proc. niezdecydowanych). Wśród wyborców Polski 2050 także wygrywa Kaczyński, którego wskazało 49 proc., ale drugim wyborem tej grupy jest Przemysław Czarnek, który uzyskał 13 proc. wskazań, a Mateusza Morawieckiego nie wskazał nikt (38 proc. nie ma zdania).

Rosną wątpliwości wyborców PiS

Najciekawsze są jednak wskazania samych wyborców PiS. To właśnie oni relatywnie rzadziej wskazywali Kaczyńskiego. Za najważniejszego polityka partii uznało go 43 proc. sympatyków ugrupowania. Czarnka wskazało 21 proc., a Morawieckiego 12 proc. Co czwarty wyborca PiS nie potrafił odpowiedzieć na pytanie o realne przywództwo w partii.

Po wyłączeniu odpowiedzi niezdecydowanych proporcje wyglądają następująco: Kaczyński – 56 proc., Czarnek – 28 proc., Morawiecki – 16 proc. Pokazuje to, że choć pozycja prezesa nadal pozostaje dominująca, część elektoratu zaczyna dostrzegać innych polityków jako potencjalnych liderów.

Konfederacje się wahają

Interesujące różnice pojawiają się również w elektoratach Konfederacji. 52 proc. wyborców Konfederacji Wolność i Niepodległość za lidera uważa Kaczyńskiego, ale pozostali częściej wskazywali Morawieckiego (14 proc.) niż Czarnka (7 proc.). Natomiast sympatycy Konfederacji Korony Polskiej, wśród których 51 proc. wskazało jako lidera Kaczyńskiego, częściej stawiali właśnie na Czarnka (5 proc.), niż na Morawieckiego (3 proc.).

Prawie połowa elektoratu – 45 proc. – partii innych niż wymienione na pytanie o lidera PiS wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”. Jarosława Kaczyńskiego wskazało 36 proc. badanych z tej grupy, Przemysława Czarnka – 10 proc., a Mateusza Morawieckiego – 9 proc.

Sondaż Opinia24 z 27-30 kwietnia, próba losowa, reprezentatywna 1002 dorosłych Polaków, metoda CATI i CAWI.