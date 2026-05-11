KO powiększa przewagę nad PiS – wynika z sondażu. W porównaniu do badania sprzed dwóch tygodni partia Donalda Tuska zyskuje 2,87 punktu proc. poparcia, co oznacza, że obecnie może liczyć na 35,84 proc. głosów.

Sondaż: Strata PiS do KO powiększa się o niemal 5 punktów procentowych

Drugi w sondażu PiS traci 2,11 punktu proc. i spada do poziomu 26,89 proc. Oznacza to, że różnica między KO a PiS zwiększyła się o niemal 5 punktów procentowych i wynosi obecnie 8,95 punktu proc.

Wyniki wyborów z 15 października 2023 roku: Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)



Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)



Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)



Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)



Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)



Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)



Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)

Na podium znalazła się jeszcze Konfederacja, którą popiera 11,74 proc. badanych (spadek o 0,71 punktu proc.).

Do Sejmu weszłaby też Nowa Lewica, która cieszy się poparciem 7,18 proc. badanych (wzrost o 0,53 punktu proc.) i wyprzedza Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która może liczyć na 5,54 proc. głosów (spadek o 0,75 punktu proc.).

Próg wyborczy przekracza też Razem, która uzyskuje 5,45 proc. głosów (spadek o 0,36 punktu proc.).

Dwaj koalicjanci Donalda Tuska poniżej progu wyborczego

Do Sejmu nie weszłyby PSL (4,25 proc.) ani Polska 2050 (2,31 proc.). W porównaniu do poprzedniego badania PSL zyskał 0,55 punktu proc. poparcia, a Polska 2050 powiększyła poparcie o 0,36 punktu proc.. Obie partie wchodzą w skład obecnej koalicji rządzącej. 0,8 proc. badanych deklaruje, że zagłosowaliby na inną partię.

Jak zmieniło się poparcie dla partii od wyborów parlamentarnych w 2023 roku?

Z sondażu wynika, że w porównaniu do wyborów z 15 października 2023 roku KO zyskała 5,14 punktu proc. poparcia i obecnie cieszy się poparciem nieznacznie wyższym niż to, które zanotował zwycięski w 2023 roku PiS.

PiS w porównaniu do wyników z 2023 roku traci 8,49 punktu proc. poparcia. Konfederacja powiększa poparcie o 4,58 punktu proc., a jeśli doliczyć do wyniku Konfederacji wynik Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (w 2023 roku obie partie startowały z jednej listy), wówczas zyskuje 10,12 punktu proc. Nowa Lewica traci 1,43 punktu proc. poparcia, a PSL i Polska 2050, które w 2023 roku startowały z jednej listy, mają dziś łącznie poparcie mniejsze o 7,84 punktu proc.