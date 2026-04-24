W badaniu przeprowadzonym 21 i 22 kwietnia Koalicja Obywatelska zdobyła 32,97 proc. PiS uzyskało 29 proc. poparcia i zanotowało wzrost o 1,72 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem z początku kwietnia. W tym samym czasie KO straciła aż 2,78 pkt proc

Dwucyfrowy wynik uzyskała również Konfederacja, na którą zagłosowałoby 12,45 proc. respondentów. Do Sejmu dostałyby się również: Nowa Lewica – 6,65 proc., Konfederacja Korony Polskiej – 6,29 proc. i Partia Razem – 5,81 proc.

Poniżej progu są PSL – 3,70 proc. i Polska 2050 – 2,67 proc. Na inne ugrupowanie zagłosowałoby 0,46 proc. ankietowanych.

Zdaniem prof. Kazimierza Kika, „na wynik KO wpłynęła sytuacja w ochronie zdrowia, natomiast wzrost poparcia dla PiS może być efektem działalności kandydata tej partii na premiera Przemysława Czarnka.”

W poniedziałek szpitale powiatowe rozpoczęły „Czarny tydzień – protest w szpitalach powiatowych”. W placówkach pojawiły się plakaty i komunikaty z jasnym wyjaśnieniem, że protest jest w obronie pacjentów i przeciwko obecnej polityce finansowania. Na grafikach jest czarna symbolika personelu medycznego.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 21–22 kwietnia na reprezentatywnej próbie 1005 dorosłych Polaków.

W sondażu CBOS PiS miał poniżej 20 proc. głosów

W przeprowadzonym tydzień wcześniej sondażu przez CBOS przewaga Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością sięgała niemal 14 pkt. proc. Na największe ugrupowanie koalicji rządowej głosować chciało 32 proc. ankietowanych.

Poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego zmniejszyło się z 21,1 proc. do 18,2 proc. (spadek o 2,9 pkt. proc.) W opracowaniu badania CBOS zwróciło uwagę, że różnica między KO a PiS jest najwyższa od czasu wyborów parlamentarnych w 2023 r.