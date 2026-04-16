3 marca 2026 r. Dyrektorzy szpitali protestują pod siedzibą Ministerstwa Zdrowia.
Od poniedziałku szpitale powiatowe zaczynają „Czarny tydzień – protest w szpitalach powiatowych”. W placówkach pojawią się plakaty i komunikaty z jasnym wyjaśnieniem, że protest jest w obronie pacjentów i przeciwko obecnej polityce finansowania. Na grafikach jest czarna symbolika personelu medycznego.
Celem akcji jest pokazanie, że obecna polityka finansowania ochrony zdrowia – brak rozliczeń za 2025 r., ograniczanie środków na leczenie i diagnostykę oraz zaniżone wyceny – doprowadza szpitale powiatowe do załamania i realnie zagraża zdrowiu oraz życiu pacjentów – słyszymy od organizatorów akcji. Rosnące koszty energii, leków, materiałów i wynagrodzeń przy ograniczaniu finansowania nadwykonań sprawiają, że szpitali nie stać na wykonywanie badań ponad limit, a kolejki do kluczowych badań wydłużają się dramatycznie. Jednocześnie łączna strata netto szpitali liczona w skali kraju sięga miliardów złotych, a zdecydowana większość placówek kończy rok na minusie i funkcjonuje na granicy utraty płynności finansowej – podkreśla Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych.
Ze składkami na ubezpieczenia społeczne za pracowników zalega 512 szpitali. Łączna kwota należności wynosi 1 mld 23 mln złotych.
Dodatkowo – czytamy w oświadczeniu przesłanym „Rzeczpospolitej” szpitale wciąż nie otrzymały pełnej zapłaty za nadwykonania w opiece długoterminowej za 2025 rok, mimo że są to świadczenia już zrealizowane, a rząd planuje uruchamianie nowych łóżek zamiast najpierw zapłacić za istniejące i funkcjonujące miejsca. „Przy udziale wynagrodzeń sięgającym w części placówek ponad 97 proc. przychodów dyrektorom zostaje jedynie symboliczna część środków na prowadzenie szpitala, co wymusza dalsze cięcia świadczeń i pogłębia zadłużenie” - podkreśla OZPSP.
Na tym tle – wskazują szpitale powiatowe – szczególnie groźne są nowe zapowiedzi NFZ dotyczące ograniczenia finansowania AOS i rehabilitacji oraz zmiany zasad rozliczania badań TK, RM, gastroskopii i kolonoskopii.
Po wyczerpaniu kontraktu z zakresu badań TK, rezonansu i endoskopii NFZ płaci jedynie 50–60 proc. wartości badania, co – jak podkreśla OZPSP – nie pokrywa realnych kosztów; szpital do każdego takiego badania dopłaca. - Szpitali powiatowych po prostu nie stać na wykonywanie badań ponad limit – przy obecnych stawkach każde dodatkowe badanie generuje stratę, a nieuczciwie finansowana diagnostyka pogłębia zadłużenie - słyszymy od organizatorów protestu.
Szpitale powiatowe podkreślają też, że ograniczenie nadwykonań oznacza powrót długich kolejek, opóźnioną diagnozę, gorsze rokowania i w części przypadków realne zagrożenie życia pacjentów. Bez dobrej diagnostyki lekarze zaczynają „leczyć na ślepo”, a zasada „kto dobrze diagnozuje, dobrze leczy” przestaje działać, wypychając pacjentów do sektora prywatnego lub skazując ich na całkowity brak diagnostyki.
Przypomnijmy, że dyrektorzy szpitali powiatowych protestowali przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia w Warszawie 3 marca. Manifestację opatrzono hasłem „Szpitale powiatowe nie chcą umierać na kolanach”. OZPSP opublikował wówczas w mediach społecznościowych sześć postulatów skierowanych do resortu zdrowia.
– Dajemy czas MZ do końca marca, jeżeli nie będzie żadnej odpowiedzi, to wtedy ten protest eskaluje – zapowiedział wtedy prezes związku Waldemar Malinowski. To była pierwsza akcja protestacyjna szpitali od 2019 r.
Pod koniec III kwartału 2025 r. zobowiązania wymagalne szpitali publicznych w Polsce wynosiły 4 mld zł, z czego 3 mld zł – w szpitalach utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
