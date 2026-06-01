– To bardzo dynamiczna i różnorodna prezydentura – tak rok po wyborze Karola Nawrockiego na Prezydenta RP głowę państwa ocenia dr hab. Barbara Brodzińska-Mirowska, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jak wynika z najnowszego sondażu IBRIS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej”, prezydent Nawrocki jest jednym z trzech najlepiej ocenianych prezydentów III RP, tuż po śp. Lechu Kaczyńskim i Aleksandrze Kwaśniewskim i cieszy się największym zaufaniem społecznym w Polsce.

– Karol Nawrocki nie pozostaje na smyczy środowiska, które wysunęło go jako kandydata na prezydenta. Jest prezydentem niezależnym od PiS, ale łączy go wspólnota interesów w postaci odsunięcia rządów Donalda Tuska – zauważa prof. Antoni Dudek, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Foto: Paweł Krupecki

Prezydent niezależny od prezesa PiS

Ostatnim znaczącym przejawem niezależności Karola Nawrockiego od popierającego go środowiska była decyzja o nominacji sędziego Zbigniewa Kapińskiego na I Prezesa Sądu Najwyższego. Stało się to wbrew otwartemu sprzeciwowi ze strony Jarosława Kaczyńskiego. Jednocześnie w obronie głowy państwa stanęła TV Republika, która chce mieć wpływ na scenę polityczną. Jak wynika z informacji „Rzeczpospolitej”, stacja Tomasza Sakiewicza chce aktywniej „zabiegać o przywództwo nad emocjami elektoratu”. Tymczasem od polityków PiS można usłyszeć, że trudno im sobie wyobrazić proste zakończenie tego sporu prezydenta z PiS.

Aktywność Karola Nawrockiego przejawia się również w inicjatywach ustawodawczych i wetach. Prezydent dodatkowo zapowiedział prace nad przygotowaniem nowej ustawy zasadniczej, mimo odrzucenia przez Senat jego inicjatywy, wciąż chce referendum w sprawie paktu klimatycznego oraz już zapowiedział 34. weto, tym razem do ustawy o statusie osoby najbliższej.

W ten weekend Karol Nawrocki zaproponował również odebranie Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu po tym, jak prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imię „Bohaterów UPA”, w skład której wchodzili nacjonaliści dokonujący ludobójstwa na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. – Nawrocki jest jednym z najaktywniejszych polityków w Polsce, potrafiącym skupić na sobie uwagę – zauważa prof. Dudek. Również rodzina prezydenta jest bardzo aktywna.

Polityk, któremu najbardziej ufają Polacy

Marta Nawrocka często porównywana jest do Jolanty Kwaśniewskiej, z kolei Daniel Nawrocki, pasierb prezydenta, wymyka się wszystkim dotychczasowym klasyfikacjom. Sprawujący od niemal roku swój urząd prezydent ma najbardziej aktywną rodzinę ze wszystkich dotychczasowych. Obecna pierwsza dama jest przeciwieństwem swojej poprzedniczki, prowadzi aktywną politykę społeczną i medialną. Założyła Fundację Pierwszej Damy Blisko Ludzkich Spraw i relacjonuje w mediach społecznościowych swoją aktywność. Z kolei prezydencki pasierb udziela się medialnie i prowadzi własny program w telewizji wPolsce24, zatytułowany „Nawrocki w Polsce”, gdzie rozmawia z influencerami, pokazuje, jak trenują popularni sportowcy, a w jednym z odcinków przeprowadził wywiad z kocią behawiorystką.

Najnowszy sondaż zaufania do polityków przeprowadzony przez CBOS pokazuje, że mimo 1 proc. spadku, Karol Nawrocki jest wciąż na pierwszym miejscu z zaufaniem 48 proc. – Nawrocki nie poszerza swojej bazy wyborców, polaryzuje Polaków, pozostaje przy poparciu prawicy oraz zyskuje premię za prezydenturę, na jaką mogli liczyć również jego poprzednicy, którzy w większości, poza Aleksandrem Kwaśniewskim, na emeryturze stracili na znaczeniu – konkluduje prof. Dudek.