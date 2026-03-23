Z takim argumentem nie zgadzają się lekarze. – W endoskopii koszty personelu lekarskiego to zazwyczaj 20-30 proc., a tylko u najbardziej wydajnych specjalistów sięgają 40 proc. Reszta to koszt samego badania, sprzętu, sterylizacji, mediów i pozostałego personelu, bo przecież lekarz nie robi tego sam. W radiologii koszty lekarza w ambulatoryjnej CT/MR wynoszą około 25-30 proc. – wylicza Jakub Kosikowski, lekarz onkolog, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej. Ocenia też, że jeśli Fundusz planuje płacić za nadwykonania jedynie 40 proc. wartości procedury, to w żaden sposób nie ma szansy się to finansowo spiąć. – Żaden dyrektor nie zdecyduje się na świadome zadłużanie szpitala przy takich stawkach, co w praktyce oznacza, że pacjenci utkną w „czarnej dziurze” systemu – uważa.

Co z onkologią?

Z ograniczeń w finansowaniu nadwykonań mają być zwolnione dzieci i pacjenci onkologiczni. Kosikowski wskazuje jednak, że brak limitów w onkologii w praktyce stoi pod znakiem zapytania. – Ogólnie przepisy określają, że onkologia w Polsce jest nielimitowana, ale dotyczy to głównie badań w ramach pakietu DILO, czyli szybkiej ścieżki, która obejmuje chorych na etapie od podejrzenia do rozpoczęcia leczenia. Problem pojawia się jednak przy pozostałych grupach, bo nie cała onkologia idzie tą drogą; szacuje się, że o ile dwie trzecie pacjentów korzysta z DILO, o tyle jedna trzecia jest diagnozowana bez tej karty, często w poradniach nieonkologicznych, np. pulmonologicznych czy endokrynologicznych, przez co siłą rzeczy wpadną oni w proponowane limity – tłumaczy onkolog. Dlaczego nie wszyscy pacjenci wchodzą w system Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego? – Nie zawsze szpitale diagnozują w ramach DILO, bo mówiąc wprost, to się trochę mniej opłaca niż „zwykłe skierowania” – mówi.

Czytaj więcej Choroby Karta e-DiLO w budowie. Czy będą opóźnienia? Elektroniczna karta DiLO ma uporządkować ścieżkę pacjenta onkologicznego i stać się filarem Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO). Choć technologia je...

Według Kosikowskiego drugą grupę, którą nieuchronnie obejmą limity NFZ, stanowią pacjenci z nowotworami wykrytymi przez przypadek podczas diagnostyki innych schorzeń tomografią czy kolonoskopią, gdzie przy okazji szukania czegoś innego znajduje się nowotwór. Podobnego zdania jest Trojanowski. – Żeby stać się pacjentem onkologicznym, to trzeba wiedzieć, że się nim jest i mieć wystawioną kartę DILO. A w większości przypadków pacjent dowiaduje się o tym, że ma do czynienia z nowotworem nie dlatego, że poszedł do lekarza z podejrzeniem raka, tylko dlatego, że poszedł tam z jakiejkolwiek innej przyczyny i przy okazji pojawiło się podejrzenie nowotworu. W tej chwili tego się po prostu nie będzie robić, bo kolejki do specjalistów się wydłużą – tłumaczy. W jego ocenie wykrywalność nowotworów będzie spadała adekwatnie do zmniejszania finansowania publicznego.

Największy problem może dotyczyć jednak pacjentów ze wznową, ponieważ karta DILO przysługuje od podejrzenia lub rozpoznania do rozpoczęcia leczenia, ale tylko za pierwszym razem. – Jeśli pacjent ma nawrót raka po kilku latach od pierwotnego leczenia, zwłaszcza kiedy pozostaje pod kontrolą urologa czy pulmonologa zamiast poradni onkologicznej, to każde skierowanie na diagnostykę wystawione przez tych specjalistów wpadnie w proponowane limity i kolejki. Spowoduje to absurdalną sytuację, w której pacjenci będą iść do i tak już obciążonych onkologów tylko po to, by dostać nielimitowane skierowanie, co podwoi wizyty i wydłuży czas oczekiwania na diagnostykę – uważa Kosikowski.